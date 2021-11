Újabb kieső szállt be a ByeAlex és a The Palace nevű zenekar vitájába. ByeAlex kemény kritikát fogalmazott meg.

ByeAlex a legutóbbi élő showban kemény kritikát fogalmazott meg Csobot Adél versenyzőivel, a The Palace nevű zenekarral szemben, akik nem hagyták annyiban a dolgot. Instagram-oldalukon reagáltak Alex szavaira.

Most Gáspár Laci versenyzője, Imi Pláza is beleszállt ByeAlexbe. Mint tudjuk, az X-Faktor mentora és a műsorból kiesett The Palace nevű zenekar azután feszült össze, miután Alex az élő show-ban megfogalmazta kritikáját: "Én azt gondolom, hogy a Rock and Rollhoz nem tej és kakaó kell, hanem egy kis vodka".

"Sajnos egy olyan országban, ahol 900 ezer alkoholista él, úgy érezzük, hogy fontosabb üzenet az, hogy ital nélkül is lehet jót bulizni. Illetve, hogy ezt a döntést mindenki maga hozhassa meg a brutális társadalmi nyomás nélkül. És ne az legyen a norma, hogy mindenki a sárga földig leissza magát" - mondta akkor a The Palace.

Most a szintén kiesett Imi Pláza fogalmazta meg véleményét: "Én meg azt gondolom, hogy a Rock and Rollhoz majd pont ByeAlex mondja meg, mi kell. Köpjed a tejet Bálint, jól csinálod, tesó!"

ByeAlex azonban nem hagyta szó nélkül a sértéseket:

"Igaz, sokkal inkább Imi Pláza fogja megmondani, srácok. Tudjátok miért nem lesz belőletek soha színpadi ember? Mert sértődős primadonnák vagytok."