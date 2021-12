A K-vitaminnak fontos szerepe van a véralvadásban, de abban is segít, hogy csontjaink erősek maradjanak. Ha a lábunk, vagy karunk egy sérülés következtében vérezni kezd, akkor az érpályában található egyes véralvadási faktorok aktivizálódnak, így egymást aktiválva létrejön egy öngerjesztő folyamat, melynek végén elzáródik a vérző sebnyílás. A minél több alvadási faktor létrejöttéhez K-vitaminra van szükség.

K-vitaminban gazdag ételek

K-vitaminforrásként tekinthetünk a spenótra, brokkolira, kelre, a kék áfonyára, sajtokra, húsfélékre, szójababra, tojásra, így, aki K vitamin hiányban szenved, akkor neki ezekből érdemes többet fogyasztania.

A zöldségek közül nagyon sok a K-vitamin fellelhető a, a karalábéban, kelbimbóban és a káposztában is. Ezeket nyersen és főzve, valamint párolva is fogyaszthatjuk.

A tejtermékekben is található K-vitamin. A kemény sajtok, a parmezán vagy a grana padano, a lágy satok, a camembert, az edami sajt, vagy a kék sajt, a cheddar, illetve a teljes tej, a vaj és a tejszín is tartalmaznak K-vitamint.

A húskészítmények nagyon jó vitaminforrások, de fontos tudni, hogy ez a vitamin zsírban oldódik, tehát a felszívódására nagy hatással van a táplálék zsírtartalma.

Bőven találunk még belőle a sertéskarajban, a marhamájban, a csirkehúsban, a kacsamáj-pástétomban, csirkemájban is.

A hüvelyesek közül a zöldborsóban, szójababban van K-vitamin. Az olajos magvak közül a kesudió, mogyoró, fenyőmag, pekándió és a dió fogyasztásával is hozzájárulhatunk a megfelelő napi vitaminbevitelhez.

Mi történik akkor, ha nincs elég K-vitamin a szervezezünkben?

Ha valaki K-vitamin hiányban szenved, az vérzékennyé válhat; az orrvérzés vagy ínyvérzés például okot adhat a gyanakvásra,vagy az is, ha azt tapasztaljuk, hogy még a kisebb sebeink, vágásaink is jóval lassabban gyógyulnak.

Amennyiben valaki véralvadásgátlót szed, annak mindenképpen oda kell figyelnie a napi bevitt K-vitamin mennyiségre, hiszen a nagy mennyiségű vitamin ellensúlyozza a véralvadásgátló szer hatását. A trombózisra hajlamos betegeknek sem kell megijedniük, hiszen nyugodtan ehetnek brokkolit, vagy akár káposztát, csak a mennyiségre kell odafigyelniük, hogy minden nap azonos mennyiséget egyenek ezekből az ételekből.

Ha a gyomrunkat fájlaljuk, ilyenkor gyakran hányinger, hányás jelentkezik tünetként, és a hányadékkal együtt a vér is kiürülhet a gyomorból.

A nőknél az erős menstruáció jelzésértékű lehet: erős menstruációs vérzést tapasztalhatnak, illetve az is előfordulhat, hogy vérzésük néha egy hétnél is tovább tart. Aggodalomra az adhat okot, ha a menstruációs vérrel együtt nagyobb méretű vérrögök is távoznak. Az erős vérzést gyakran követi gyengeség, vérszegénység.

A vér a székletben vagy a vizeletben a következőképpen adhat nekünk jelzést arra vonatkozóan, hogy a szervezetünkben nincs elegendő K-vitamin: a vér megjelenhet a vécécsészében vagy a vécépapíron, de a széklet színe is megváltozhat, lehet fekete vagy kátrányszerű. Ezeknek a tüneteknek a hátterében más betegség is állhat, így célszerű minél hamarabb felkeresnünk az orvosunkat.

