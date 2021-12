Gábor Márkó nemrég közös fotóval adta rajongói tudtára, hogy egy évvel a szakítása után egy fiatal színésznő, Becz Bernadett oldalán talált rá a szerelem. A fiatalok még színésznövendékként ismerkedtek meg egymással, sokszor léptek együtt színpadra, de csak idén nyáron kezdett komolyra fordulni a dolog.

Nagyon őszinte volt a barátságuk, nem titkolták a másik előtt saját párkapcsolati gondjaikat, vagy éppen hódításaikat:

„Az utolsó hosszú kapcsolatom után is Márkó vállán sírtam ki magam, sőt úgy éreztem, vele elmehetek szórakozni is, panaszkodhatok neki, hiszen ő nem úgy néz rám, nem akar velem kikezdeni" - mesélte Bernadett a Ripostnak. Többször együtt is aludtunk, de nem történt semmi, sőt néhány darabban a színpadon csókolóztunk is, de nem mozgatott meg bennünk semmit. Barátok voltunk, mindig tabuk nélkül beszélgettünk mindenről."

A pár sokáig küzdött az igazi érzéseik ellen, ám kénytelenek voltak belátni: van, amivel nem érdemes harcolni. Sőt, nemrég komoly elhatározásra is jutottak.

Már a műsor előtt összeköltöztünk Bettivel. "Sokáig féltünk attól, hogy ha nem működik a kapcsolatunk, a barátságunkat is elveszítjük, de az érzelmek és a kémia nagyon jól működik közöttünk. Minden természetes, nincsenek kérdőjelek, jól érezzük magunkat együtt" - áradozott Márkó.