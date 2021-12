Gábor Márkó egy éve szakított barátnőjével. Korábban azt nyilatkozta, ahogy beütött a karantén, a színházi munkáinak és a kapcsolatának is vége szakadt. A szakítás csúnya volt, a fiatal énekes nagyon megbántotta a lányt.

Márkó azonban most újra boldog, erről pedig hírt is adott közösségi oldalán: szerelmes fotót posztolt Becz Bernadett színésznővel. "Valahol itt..." - írta a képhez, amihez egy piros szívecskét is mellékelt.

A 23 éves Becz Bernadett jelenleg a Budapesti Operettszínházban és a Veszprémi Pannon Várszínházban játszik. Már egészen kicsi korában eldöntötte, hogy színésznő szeretne lenni, gyerekként különböző kisfilmekben és tv műsorokban kapott lehetőséget.

