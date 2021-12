A Kosok hétvégéje merőben más ritmusban indul, nem pedig a terveik szerint, de ne keseredjenek el, mert vasárnap estére mégis elégedettek lesznek ennek a két napnak az eredményeivel. A fáradhatatlan, örök izgő-mozgó Rákocskák most lazításra vágynak. Szombaton meg is lelik ezt a kellemes, laza, egyben harmonikus állapotot. Az Oroszlánoknak mindennél fontosabb a családja. Emiatt most minden kívánságukat - melyek egyben az ő kívánságaik is -, megpróbálják teljesíteni. Hatalmas energiatartalékuk van, hát vessék be ezt a cél érdekében.

