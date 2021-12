Hódi Pamela és Berki Krisztián között már egy ideje dúl a háború, pedig már négy éve nincsenek együtt, csak közös kislányuk, Nati tartja össze őket. Pamela úgy döntött, nem süllyed le Krisztián szintjére és nem reagál az őt ért vádakra, most viszont megtört a jég. A népszerű influenszer Hajdú Péternek fakadt ki a Life TV Frizbi című műsorában - írja a Bors.

Rengeteg üzenetet kapok Krisztiántól, amelyekben leírja, hogy én ilyen, meg olyan vagyok... Ugyanazokat az üzenetek elküldi Bencének is. Aztán felhív és vagy üvölt, vagy nem. Majd megint jön az üzenet, amiben pocskondiáz"

- panaszkodott Pamela, aki még arra is gondolt, hogy lecseréli a telefonszámát vagy vesz egy új telefont, amire jöhetnek Krisztián üzenetei. Az influenszer úgy érzi, nem tudja kezelni a helyzetet, az őt ért bántásokat viszont nem szeretné hazavinni a családjába.

Mi Krisztiánnal nem tudunk beszélni! Nálunk nincs olyan, hogy kommunikáció. Bence is próbált már beszélni vele, de rá is és rám is lecsapja a telefont. Velem üvöltözik, és ha én A-t mondok, akkor ő B-t. Nem értjük egymás szavát, hiába próbálok higgadt maradni. Nála óráról órára változnak a dolgok. Az egyik pillanatban azt mondja, hogy egy béranya vagyok, majd felhív, hogy vegyem őt fel és menjünk együtt oda, ahol a Natinak kell valamit intézni. Olyan hangulatingadozásai vannak, amikkel mi nem tudunk azonosulni"

- fejezte be Pamela. A Bors megkereste Berki Krisztiánt is a témában, de ő egyelőre nem nyilatkozott.