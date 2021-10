Tovább folytatódik Berki Krisztián és Hódi Pamela pereskedése. Ezúttal az is kiderült, hogy a sztáranyuka mennyi gyerektartást követel Berkitől.

Berki Krisztián és Hódi Pamela közös lánya, Natasa Zselyke 2013. októberében született. Szülei 2017-ben döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják, azóta viszont egyre rosszabb a kapcsolatuk. Miközben Berki folyamatosan a nyilvánosság előtt éli az életét és kislányát is szerepelteti a közösségi oldalakon, Hódi Pamela még gyermekei arcát sem szívesen mutatja meg, és a magánéletéről is jóval kevesebbet oszt meg.

A Blikk információi szerint Berki Krisztián és Hódi Pamela között jelenleg közös gyermekük elhelyezése és tartása tárgyában folyik a per, és bár csütörtökön tárgyalásuk is volt, ítélet még nem született. Jelenleg Natasa öt napot tölt apjánál, majd kilencet anyjánál, de Pamela azt szeretné, ha kizárólagos felügyeleti joga lenne, és a gyerek csak kéthetente két napot lenne az apjánál. Az anyuka ezen kívül a tartásdíj összegét is módosítaná, havi 200 000 Ft-ra.

Hódi Pamela nem szólalt meg az üggyel kapcsolatban, Berki Krisztián pedig ezt nyilatkozta:

„Felháborítónak tartok egy olyan beadványt, hogy kevesebbet láthatom a lányomat, de fizessek többet. Egyértelmű, hogy ez nem Nati érdeke, hanem Hódi Pameláé."

A perben tanúként hallgatták meg Hódi Pamela férjét, Tóth Bencét és Berki Krisztián feleségét, Mazsit is, aki hamarosan világra hozza Berki második gyermekét, és azt tervezi, hogy a szülését élőben közvetíti majd.