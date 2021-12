Nincs megállás, ma is folytatódik az aktuális termelési feladat a Farm VIP-ben. A paradicsompüré készítése után a keddi adásban a paprika feldolgozásáé lesz a főszerep.

Igazán tüzes adásra számíthatnak a nézők, ugyanis már a magozásnál, őrlésnél is mindenki tüsszög, fullad, és csípős élményeket szerez. Ám Hollóra, Sylvire, Henryre és Athinára egy külön kihívás is vár: csípőspaprika-evő versenyben bizonyíthatják rátermettségüket, egy-egy plusz jutalomért cserébe...

Sylvi nem retten meg, ha csípősről van szó, sőt, kifejezetten szereti.

"Nagyon szeretem az erőspaprikákat, és nagyon jól bírom az erőset, termesztek is otthon vagy 8 féle chilit. Minden reggel teszek a rántottámra saját készítésű chilipelyhet, amiben a világ legerősebb paprikája is megtalálható. Nem ijedtem meg a csípőspaprika-evő versenytől sem, de azért az, hogy éhgyomorra kellett és ennyire gyorsan, az nekem is komoly kihívás volt."

Hogy vajon hogy alakult végül a verseny, mi lesz a termelési feladat eredménye, és így melyik csapat kényszerül Farmgyűlésre, az a ma esti adásból kiderül.

