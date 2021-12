A magyar hagyományos karácsonyi menüsor mellett bőven találunk olyan ételeket a nagyvilágban, amelyeket akár mi is kipróbálhatunk, ha szeretnénk egy kicsit feldobni az itthoni tradicionális menüsort.

Olaszország

Az olasz szenteste egyik legfontosabb eleme a hét hal. A vacsora hét fogásból áll, pontyot is tartalmaz, valamint különböző kagylóféléket, angolnát. A desszert pedig vagy a már jól megszokott tiramisu, amely egy igen könnyen elkészíthető édesség, vagy pedig a panettone, ami egy igazi, tradícionális karácsonyi kalács.

Oroszország

A pravoszláv karácsonyt december vége helyett január elején ünneplik, ennek viszont alaposan megadják a módját. A vacsora 12 fogásból áll, amely a 12 apostolt jelképezi és egytől egyig hús és tej nélkül készülnek. A szigorú ortodox családok azonban még szigorúbb hagyományokat követnek: kerülik a halat, növényi olajokat, alkoholt.

Finnország

Észak-Európában a különböző halak igencsak előkelő helyet foglalnak el az étkezésben. A lazac szinte minden asztalon megtalálható, gravlax formájában. Ennek megfelelően a lazacot sóval és cukorral egy héten át érlelik a hűtőszekrényben, majd vékonyra szeletelik. A szárított tőkehal, a savanyított hering és a halikra is igencsak népszerű étel karácsonykor.

Ausztrália és Új-Zéland

A déli féltekén a karácsony nyárra esik, tehát teljesen más hangulata van, mint az európai karácsonynak. A meghitt, havas, fenyős, forralt boros ünnep helyett inkább strandos élményben van részük. A karácsonyi menü pedig hűen tükrözi ezt a hangulatot. Az emberek grillezni szeretnek leginkább, főleg a tengerparton. A grillrácsra főként garnéla, tintahal és más tengeri herkentyűk kerülnek. A mangó is része az ünnepi menünek, főként daiquiri formában.

Anglia

A töltött sült pulyka meghódította a világot. Az igazi esszenciáját az adja, ha sült krumplival és paszternákkal tálalják. Azonban azt lehet, hogy kevesen tudják: a sült pulyka a 20. századig liba volt. A hagyományos brit karácsonyi menü elmaradhatatlan desszertje a puding, amelyet csak az óramutató járásával megegyező irányba szabad keverni. És hogy mivel illendő várni Karácsony Apót? Hát természetesen húsos pitével és egy pohár konyakkal, a rénszarvasoknak pedig répát és vizet kell feltálalni.

Csehország

A csehek kedvence a ponty krumplisalátával, amelyet már előző nap elkészítenek, és szentestéig állni hagyják. A hagyomány szerint a karácsonyi vacsora a nap első étkezése, és aki betartja, hogy korábban valóban nem eszik, aranymalacot lát a falon.

A tradíciók szerint a karácsonyi vacsora a nap első étkezése, és aki bírja, hogy előtte valóban nem eszik nassol semmit, az aranymalacot lát a falon. A rántott halat Csehországban ugyanúgy készítik, mint Magyarországon. Pontyot sütnek, amely lehet patkóra szeletelt, vagy akár filézett is. A panír az ünnep miatt is különlegesebb, ízlés szerint mandulával vagy petrezselyemzölddel is fel lehet dobni.

