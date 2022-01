Napjainkban a sportolók is meghatározó közszereplők lettek. Szívesen felhívják magukra a figyelmet kihívó öltözékükkel és különös kiegészítőikkel. Most összegyűjtöttünk néhány sportolót, akik szívesen hívják fel a figyelmet magukra különös stílusukkal.

Neymar

Ugyan a legtöbb stílusikontól eltérően Neymar egészen átlagosan öltözködik, de pont ezért követik annyira a divattippjeit. Letisztult stílust képvisel, dél-amerikaiként imád a színekkel játszani. Igazából ezért van az, hogy a legtöbb divatmárka ott kopogtat az ajtaján. Annyi fiatal öltözködésére van hatással, hogy aki az ő arcával tudja reklámozni a ruháját, annak megerősödik a helyzete a piacon. Ezért volt óriási húzás a Pumától, hogy elcsábította a nagy konkuarens Nike-tól.

Misty Copeland

Vitatott talán, hogy profi balett-táncosként a sportvilág tagjáról van-e szó, de a divatikon címet nem lehet elvitatni tőle. Az Amerikai Balett Színház szólótáncosa saját reklámot kapott az Under Armournál, amelyben felolvassa azt a kicsit sem kellemes elutasító levelet a társulattól, amelyet 13 évesen kapott.

Azt írták neki: "Az ő testével esélytelen, hogy profi balett-táncos váljon belőle. Azonban nem csak kitartása és elkötelezettsége példaértékű, hanem stílusérzéke is."

Hét éves kora óta köt. Saját ruhákat tervezett gyerekkorában a játékbabáinak, amiket aztán meg is varrt nekik. Hamar meg kellett tanulnia,hogy milyen ruhadarabok állnak jól neki, mert alacsony termete miatt azokat preferálja, amelyek látszatra megnyújtják a testét. Próbál nem felülni a „mainstream" vonalakra. Szereti, hogy saját, egyedi stílusa van, amit nem adna fel semmiért sem.

Odell Beckham Jr.

A Cleveland Browns elkapója már évek óta az egyik legnagyobb divatdiktátor az amerikai focis berkekben, de az elmúlt időszakban globálisan is. 2018-ban a Sports Illustrated beválasztotta a legjobban öltözködő sportolók közé. Vadóc frizurája mellé tökéletesen kiépítette a vagány divatstílusát, ami mégis teljesen választékos. A farmernadrág + dzseki kombótól kezdve az öltönyökön át mindenben megtalálja a lehetőséget, hogy stílusosan fejezze ki magát.

LeBron James

Sokat változott az ízlése, mióta a 2004-es NBA draftra James egy hófehér öltönyben libbent be, amivel olyan hatást keltett, mintha az esküvőjén lenne. Azóta sokkal kifinomultabban, de sokszor mégis vagányan nyúl a gardróbjába. Mivel a kosárlabda arénákhoz már úgy érkeznek a sztárok, mint modellek a kifutóra, ezért nagyon fontossá vált az egyedi stílus LeBron számára is. Ha épp ahhoz van kedve, akkor sárga kötött sapkát,szürke meleg zoknit és kék-piros sneakert kap fel egy szövetkabáthoz.



Maria Sharapova

Az ötszörös Grand Slam-győztes teniszezőnő a sportsikerei mellett egyre nagyobb eredményeket ér el az üzleti életben is. A legfelkapottabb divatcégek tervezői irodájában bérelt helye van. A Párizsi Divathéten is mindig felbukkan. Minimalista és esztétikus az öltözködési stílusa, ami a legmodernebb divatikonok közé emeli őt. Sharapova többször is megosztotta már a nagyérdeművel, hogy visszavonulása után még komolyabban szeretne elmerülni a divat világában.