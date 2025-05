Tüntetéstől majálisig: a munka ünnepének véráztatta története

Miért május 1. a munka ünnepe?

A kivívott jogok tovább fűtötték a munkások jogaiért folytatott küzdelmet, izzó vaskohóként forrongtak a szakszervezetek és senki sem sejtette, hogy végül Chicagóban gyullad be a gyújtózsinór.

1886. május 1-jén többnapos sztrájkot hirdettek a helyi szakszervezetek 350 000 fő részvételével.

A negyedik napon a Haymarket Square-en tartottak gyűlést az anarchisták, akiknek egyike gránátot hajított a rendőrök közé. A rendfenntartó erők válaszul azonnal tüzet nyitottak, ami 11 halálos áldozattal járt, később pedig nyolc sztrájkolót állítottak elő, akik közül négyet halálra ítéltek.

Május 1-jén tarott munka ünnepe a Haymarket-incidensnek állít emléket.

Forrás: Getty Images

Az események óriási felháborodást váltottak ki és a következő években számos ellentüntetést szerveztek. Az 1889-es II. párizsi internacionálé felvonulásra szólított fel a bátor munkások emlékére, Magyarországon is 1890-ben tartották az első munka ünnepét. Végül 1891-ben vált hivatalos nemzetközi ünneppé május 1., ami alól egyedül az Egyesült Államok, illetve Kanada kivétel, ahol szeptember első hétfője a munka ünnepe.

Munka ünnepe az ideológiák fogságában

Természetesen a 20. század nagy ideológusai, elsősorban a keleti blokk országai is felkarolták május 1-jét, mely szinte mindegyik országban munkaszüneti nap volt, persze kivételek is akadtak. Látványos felvonulásokat tartottak, de a majálisok is megjelentek, amik rendszerint vidám szabadtéri mulatságok voltak.

Érdekesség, hogy a katolikus egyház Munkás Szent József, a munkások védőszentjének tiszteletére hivatalos egyházi ünneppé nyilvánította május 1-jét.

A ’90-es években május 1. aztán szépen lassan a munkavállalók szolidaritási napjává finomodott, azonban a szakszervezetek a mai napig tartanak ilyenkor megmozdulásokat, fenntartva a munka ünnepe eredeti jelentését.