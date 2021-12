A The Freak Brothers című animációs sorozat első évada a napokban került bemutatásra, melyben a Golden Globe-díjas amerikai komikus, John Goodman is szinkronizált. A fotósok egyból rátapadtak, hiszen most is elképesztően vékony egykori önmagához képest. Korábban 180 kilós testsúllyal élte mindennapjait, és ekkor döntött az életmódváltás mellett.

Ahogy a PageSix írja, Goodman súlya jelenleg 90 kiló körül mozog, amely azért is nagy teljesítmény a hatvankilenc esztendős színésztől, mert egykori testsúlyának körülbelül felétől szabadult meg a diétával.