Kökény Attila hatalmas örömhírt osztott meg. A Megasztár egykori sztárja háromszoros nagypapa lett!

Attila és felesége, Aranka már több mint húsz éve házasok, a párkapcsolatukból pedig két gyermek született, egy lányuk és egy fiuk. Lánya, Aranka első gyermeke 2020 januárjában jött világra, nem sokkal később pedig az énekes egy korábbi kapcsolatából született fia ajándékozta meg egy unokával. Most újabb taggal bővült a Kökény család: december 6-án megszületett Aranka második gyermeke.

"A lányomnak, Arankának született meg a kislánya, Inez. Szerencsére mindketten jól vannak. Császármetszéssel jött világra a kicsi, csakúgy mint tavaly év elején a bátyja, Medike. Most nem lehet bemenni látogatni, de videón már láttam a babát, hát gyönyörű! Nagyon várom már, hogy a kezemben tarthassam, ha minden jól megy szerdán kiengedik őket" - mesélte a hírt a Blikknek Attila. Azt is elmondta, hogy hamarosan érkezik a negyedik unoka, menye áprilisra van kiírva.

"Lesz négy csodás unokám, és még ötven sem vagyok, akár még nekem is lehetne gyerekem, de megbeszéltük a feleségemmel, hogy nem vállalunk többet. Jó érzés, hogy fiatalos, fitt papa vagyok. Mondtam is a gyerekeknek, hogy rajtam nem fog múlni, hogy mindent megadjak az unokáknak, ha kell még húsz évig is színpadon leszek, hogy mindent biztosítsak számukra. Várom már az első karácsonyt, amikor ott lesz a sok gyerek, és a családi nyaralásokat is" - tette hozzá az énekes, aki az Instagramon mutatott egy fotót újszülött unokájáról.

"Megérkezett a harmadik unokám INEZ baba. Hálás vagyok istennek hogy minden rendben van A lányommal is és vele is" - írta a bejegyzésben.