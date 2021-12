Oláh Gergő és felesége, Niki mindig nagy családot szerettek volna, és nem is lehetnének boldogabbak, hogy ez megadatott nekik. Azonban, amíg Gergő a Farm VIP műsorát forgatta, felesége otthon maradt egyedül, várandósan, négy gyermekkel.

"Annyira sűrűek voltak a napaink, hogy este szinte már csak bedőltünk az ágyba, így nem volt erőm azon gondolkodni, mi lehet a családommal. Így is sokszor eszembe jutottak, de azt hittem, sokkal rosszabbul fogom viselni" – kezdi Gergő a Sorry! magazinnak, hozzátéve, hogy a családja sokkal nehezebben viselte ezt az időszakot, hiszen sosem volt ennyi időt távol tőlük. Szerencsére a szüleik nagyon sokat segítettek várandós feleségének, és legidősebb lányuk, Karla is az anyukája mellett volt.

Szeptemberben született kislányukról is beszélt

"Hollika nagyon édes és jó baba, imádjuk, és mindnyájan nagyon vártuk őt" – mondta az énekes, aki nagyon hálás azért, hogy öt gyermek édesapja lehet. Persze tudja, hogy a gyereknevelés hatalmas felelősség, és igyekszik mindent megadni gyermekeinek. Emellett arra is odafigyel, hogy feleségével is tudjanak időt szakítani egymásra.

"Tizenhárom éve vagyunk együtt, és még mindig nagyon szeretjük egymást. Fontos nekünk, hogy a sok teendő mellett tudjunk kicsit romantikázni, ezért időnként elmegyünk vacsorázni, moziba vagy két-három napra wellnessezni. Mindent megteszünk azért, hogy ne váljunk el, és életünk végéig ilyen boldog és harmonikus legyen a közös életünk."