Az év utolsó napjához és az új évhez közeledve, számos babona és szokás is előkerül, melyek közül most megmutatjuk a legnépszerűbbeket.

Ahány ház, annyi szokás. Szilveszter napján olyan állatok húsait fogyasszuk, amik magukkal viszik az előző év problémáit. A hal elúszik a gondokkal, a szárnyas elkaparja a problémákat, és a vad pedig elszáguld vele.

Sok helyen hagyomány volt szilveszterkor pogácsát sütni. Egy pogácsába pedig egy pénzérmét rejtettek el. Aki ezt megtalálta, és meg is ette 31-én éjfél előtt, azt a következő évben nagy szerencse érte. A szimbolikus szilveszteri étel a malac, aki az orrával előtúrja a szerencsét.

A tradíciók szerint a szemes termések, a lencse a gazdagságot és szerencsét jelképezi. A szokások szerint újév első napján lencsét is érdemes fogyasztanunk, az elkészítése valóban a fantáziánkra van bízva. Készíthetünk belőle levest, főzeléket, pástétomot.

Egy középkori babona szerint, ha nem eszünk meg mindent szilveszterkor, akkor az új évben sem szenvedünk hiányt semmiből. Sok helyen nagy népszerűségnek örvendtek a szemes termések és a hüvelyesekből készült ételek, hiszen az apró kis magvak jelentik a bőséget, így ezekből készítették a szilveszteri ételeket.

Egyes népszerű hidelmek szerint a malac befelé túr, így a szerencse nem megy ki a házból, hanem mivel a házba túrja, ezért érdemes malacot fogyasztani. A csirkék viszont kifelé kaparnak a házból, így ez az étel nem ajánlott újévkor.

A halról is születtek különböző mendemondák, hiszen a folyó menti vidékeken szerencsésnek tartották, mert ahány pikkely, annyi pénz: máshol viszont úgy tartják, hogy a hallal elúszik az ember szerencséje.

Hiedelem az is, ha nem eszünk meg mindent szilveszterkor, akkor az új évben semmiből sem fogunk hiányt szenvedni. A babona szerint, ha mandulaszemet vagy más apróságot főztek a lencsefőzelékbe, akkor az a lány, aki ezt megtalálta, az férjhez ment a következő évben.

Malacsült, kocsonya, lencse és pezsgő nélkül szinte már elképzelni sem tudjuk a szilveszteri és az újévi asztalt. Az óévbúcsúztatóhoz nagyon sok hagyomány fűződik, amelyeknek döntő többsége az étkezéssel függ össze. Ha biztosra akarunk menni, akkor feltétlenül kerüljük a szárnyasokat, hiszen azok elkaparják a szerencsét. Érdekes megjegyezni, hogy míg Magyarországon a hal tiltólistás, addig más országokban a pikkelye miatt pénzhozó állatként van jelen. Sertés azonban egyáltalán nem kerülhet az ünnepi asztalra.

Nézzük, mi a helyzet a hüvelyesekkel és a káposztafélékkel, amelyek igencsak népszerűek az év fordulóján. Ezek mindannyian a gazdagságot és a jólétet szimbolizálják, csakúgy, mint a magvak. A mákos sütik ilyenkor nagyon is jól jönnek, sőt mazsolás, szőlős finomságokról sem érdemes megfeledkeznünk.

A sertéshússal nem kell spórolni, hiszen az bőven mehet a hagyományos szilveszteri-újévi kocsonyába, amely sok füstölt hússal készül. Arra figyeljünk, hogy legyen benne jócskán bőrös-csontos hús. Ízlés szerint rakhatunk bele főtt tojást és zöldségeket is.

Nincs szilveszter töltött káposzta nélkül, ráadásul a káposztát, kelbimbót és mángoldot, valamint a spenótot is szerencsehozó ételként tartjuk számon.

A lencse a legnépszerűbb újévi ételek egyike, hiszen ez a sok pénz jelképe. Bár salátát és levest is készíthetsz belőle, leggyakrabban főzelékként kerül az asztalra. Ha teheted, füstölt hússal főzd.

A sós sütik nélkülözhetetlenek egy igazi szilveszteri buliról. Nagyon egyszerű az elkészítésük és rendkívül mutatósak. Formázhatunk egyszerű, krumplis, túrós pogácsatésztából is kis szerencsemalacokat. A végeredmény önmagáért beszél majd. A sós finomságok mellé édes sütit is készíthetünk: például süss mákos kevertet. Az apró, fekete szemek is a gazdagságot jelképezik. Gluténmentes változatban is kínálhatod. A tetejére azért kerüljön csokimáz!

Ez is érdekelhet: Ezeket ne hagyd az év utolsó napjára - teendők, amiket ne végezz el szilveszter napján