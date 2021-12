Szilveszter estéjén szeretünk egy kis izgalmat vinni a megjelenésünkbe egy kis extra csillogással. Íme néhány smink-tipp, amiket mindenképp tarts be, ha az év utolsó estéjén tündökölni szeretnél.

Először tisztítsd meg az arcodat lemosóval, mielőtt bármilyen más terméket használnál. A második lépés a szérum és hidratáló krém használata, amelyek segítenek meggátolni a bőröd kiszáradását, elősegítve azt, hogy a sminked egész éjjel fent maradjon. A harmadik lépés, a primer és egy jó minőségű BB-krém használata, mert ez egységessé teszi az arcbőröd.

Busi Adriána, smink és maszkmester válaszolt, hogyan érdemes előkészíteni a bőrünket: „A hidratálás mellett fontos, hogy legyen tonizálás is, de ez nemcsak szilveszterkor, hanem a mindennapokban is fontos. Sokan nem tudják, hogy a tonik azért hasznos, mert visszaállítja a természetes bőr pH-értékét, azaz a hatóanyagok jobban beszívódnak. A szérumokat mindenképp zárjuk hidratáló krémmel."

Csillámpor kihívás: hogyan nem lesz tiszta csillám mindenünk?

Ha csillámport is szeretnél használni, akkor mindenképp a szemfesték elkészítésével kezdd az ünnepi sminked, hogy miután végeztél, a felesleges csillámot le tudd söpörni az arcodról. Ha micellás vízzel megtisztítottad a szemedet, a tartósság érdekében használj utána kifejezetten szemre alkalmas primert. Sőt, ha nem csillámos szemfestéket, hanem csillámport használsz, akkor egy glitter primerre is szükséged lesz, amely segít a por hatékony megtapadásában. Figyelj arra, hogy a szemfestéknek megfelelően hasonló árnyalatokkal dolgozz, végül fixáld a szemsminket. Erről a Kon-tour szilveszteri epizódjában Sápi Vivi is részletesen beszél.

Plusz tipp: extra hatást nyújt, ha a jól bevált szemsmink helyett az ajkadra applikálod fel a csillámport. Garantáltan ki fogsz tűnni a társaságból.

Mindannyiunk mumusa: a tökéletes tusvonal

A tusvonal az a része sminkünknek, amit ha elrontunk, az egészet kezdhetjük elölről. Íme egy trükk, hogy könnyen szép és íves tusvonalat húzz magadnak. Szükséged van hozzá ragasztócsíkra és folyékony tusra. Ragasztószalaggal kösd össze az orrod tövét a szemed külső sarkával. Először húzz egy vonalat, amivel meghatározod a tusvonal hosszát, majd bentről kifelé húzd a tust, hogy egységes fekete vonal képződjön a szempillák tövénél. Ha végeztél, akkor az orrodhoz közelebbi végétől húzd ellentétes irányba a szalagot és hopp: kész is vagy.

Érdemes az arányokat szem előtt tartanunk a feltűnő, mégis ízléses partimegjelenés jegyében. Azaz, a csillámmennyiség tekintetében törekedjünk arra, hogy szem vagy szájhangsúlyos legyen a végeredmény, hiszen a kettő együtt nem fog jól mutatni. Épp így, ha a ruhánk flitterezett és csillogó, akkor készítsünk inkább visszafogott sminket.

A Kon-tour legutóbbi epizódjában Sápi Vivien készített egy füstös, lila színű szilveszteri sminket, így ha szükséged van némi segítségre, akkor ezt a videót mindenképp nézd meg.

Keresd a Kon-tourt minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n!