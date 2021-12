Ki az, aki szeret sminkelni? És ki az, aki azt tervezi, hogy karácsony vagy szilveszter alkalmával valami igazán izgalmas és trendi sminket dob majd fel? Ha te is egészen jól bánsz a szemceruzával és a rúzzsal, de fogalmad sincs, hogy idén milyen make-up lenne a legjobb az ünnepekre, tarts velünk!

Lassan, de biztosan közeledik a karácsony, ebben az időszakban pedig mi nők nemcsak a környezetünket szeretjük kicsinosítani, de bizony magunkat is. Egy szép ruha vagy frizura sokat dob mindenki megjelenésén, de a hölgyek igazi fegyvere a smink.

Előző cikkünkben Beraki-Graff Dóra sminkmesterrel karöltve azoknak a nőknek adtunk tanácsot az ünnepi smink terén, akik nem igazán szokták festeni magukat a hétköznapokban, most pedig két olyan make-up következik, amelyek haladó és már-már profi sminkelőknek szólnak.

Alapok haladóknak és profiknak

A haladó és profi sminkelők már biztosan tudják, hogy a szép smink mindig a megfelelő tisztítással, hidratálással és alapozással kezdődik, ha azonban valóban tartós eredményt szeretnénk, akkor érdemes még egy kis primert és szemhéjbázist is felkenni, előbbit a hidratáló és az alapozó közé, utóbbit pedig közvetlenül a szemfesték alá.

Idén igazán divatosnak számítanak a sötétebb, mélyebb színek, így például a borvörös, a burgundi és a barnába hajló árnyalatok, az ünnepek alkalmával pedig ehhez társul még egy kis csillogás is – mondta Dóri, amikor megkérdeztem, milyen 2021-ben az igazán trendi, ünnepi look.

Ezután neki is látott és elkészített egy sminket a haladóknak, majd ezt fejlesztette tovább a profik számára.

Haladó ünnepi smink lépésről lépésre

Az alapozó és az arcpír után egy kisebb, kerek fejű ecsettel vigyünk fel egy kevés pezsgőszín festéket a szemhéjra és alaposan dolgozzuk el. Ez a lépés megegyezik a kezdőknél olvasottakkal. (Itt nem részletezném, hogy milyen módon hordjuk fel a festéket, aki esetleg bizonytalan, az elolvashatja az előző cikkben.)

egy kisebb, kerek fejű ecsettel és alaposan dolgozzuk el. Ez a lépés megegyezik a kezdőknél olvasottakkal. (Itt nem részletezném, hogy milyen módon hordjuk fel a festéket, aki esetleg bizonytalan, az elolvashatja az előző cikkben.) A pezsgőszín mellé Dóri egy bronzos árnyalatot választott, mivel ez a tónus most nagyon divatos, ugyanakkor szépen építhető, így azoknak is tökéletes, akik nem akarnak egy nagyon markáns sminket. A sötétebb árnyalatot a szemhéj külső harmadába hordjuk fel és kifelé irányuló mozdulatokkal „sepregessük" a szemöldökünk csücske felé. Ne akarjunk cicaszemet készíteni, mert az egy egészen más technika, inkább arra törekedjünk, hogy nagyjából a szemhéj közepétől haladva kifelé egyre mélyüljön a szemhéjpúder színe . Satírozó mozdulatokat alkalmazzunk és addig dolgozzunk az ecsettel, amíg csík és erős kontraszt nélkül egy finoman átmenetes festést nem kapunk.

mivel ez a tónus most nagyon divatos, ugyanakkor szépen építhető, így azoknak is tökéletes, akik nem akarnak egy nagyon markáns sminket. Ne akarjunk cicaszemet készíteni, mert az egy egészen más technika, inkább arra törekedjünk, hogy nagyjából . Satírozó mozdulatokat alkalmazzunk és addig dolgozzunk az ecsettel, amíg csík és erős kontraszt nélkül egy finoman átmenetes festést nem kapunk. Ha ezzel elkészültünk választhatunk egy selyemfényű rose gold vagy csillogóbb rózsás árnyalatot is, ezt pedig felvihetjük a szemhéj mozgó részére, ha kevésnek érezzük a pezsgő és a bronzos árnyalatot.

is, ezt pedig felvihetjük ha kevésnek érezzük a pezsgő és a bronzos árnyalatot. Az alsó pillasort átsatírozhatjuk akár a pezsgő, akár a bronzos árnyalattal, attól függően, hogy mennyire akarjuk kiemelni a szemünket.

akár a pezsgő, akár a bronzos árnyalattal, attól függően, hogy mennyire akarjuk kiemelni a szemünket. Az alsó és felső vízvonalat érdemes fekete vagy sötétbarna ceruzával kihúzni és a szempillaspirálból is legalább két réteget kenjünk fel.

Mivel ez a szemsmink nem túl erős, így Dóri egy markáns rúzsozással egészítette ki.

Ahhoz, hogy az erős ajakfestés ne maszatolódjon el és ne szaladjon fel az apró ráncocskákba a festék, mindenképpen ajakceruzával kell körberajzolni a szájat, majd kicsit át is kell satírozni az egészet, hogy valóban tartós és szép eredményt kapjunk.

majd kicsit át is kell satírozni az egészet, hogy valóban tartós és szép eredményt kapjunk. Ezt követően vihetjük fel óvatosan, ecsettel a rúzst , ami soha ne üssön el a ceruza színétől.

, ami soha ne üssön el a ceruza színétől. Ha fényes rúzst használunk, mint ahogyan Dóri is tette, legyünk nagyon precízek, és soha ne hordjuk fel a festéket egészen a száj széléig, hanem hagyjuk, hogy a ceruza keretezze az ajkunkat, mert csak így tudja megakadályozni a maszatolódást.

Kiegészítés profiknak

Szerintem már ez a make-up is eléggé ünnepi, ám ha fokoznánk a hatást és tényleg biztosan bánunk a sminkecsettel, akkor ezt a sminket tovább építhetjük igazi profi módjára. Ehhez nem kell más, mint egy szemceruza és egy szemhéjtus.

A fekete vagy sötétbarna ceruzával mélyítsük el a felső pillasort, majd jöhet a tus. Utóbbi lehet filces vagy tégelyes, a lényeg, hogy valóban szép tusvonalat tudjunk húzni vele.

Érdemes ügyelni rá, hogy a vonal vége soha ne legyen teljesen egyenes és főleg ne kanyarodjon lefele, mert az nemhogy szebbé nem varázsolja a tekintetünket, de kifejezetten öregít is. Próbáljuk meg enyhén felfelé húzni az ívet, a szemöldökünk külső csücske irányába.

Ennél a sminknél érdemes a fényes hatású rúzst mattra cserélni, mivel a kettő együtt már a többség számára túl sok lehet.

A matt rúzsnál először szintén egy szájceruzával készítsük el az alapot, majd erre hordjuk fel ecsettel a festéket.

Már csak a szemöldökformázás marad hátra, na meg egy leheletnyi highlighter az arc- és szemöldökcsontra és el is készültünk.

Ugye, nem is volt olyan nehéz?