A masszázs az egyik legismertebb gyógyító hatással bíró terápia a világon. Fő célja azoknak a testi funkcióknak az aktivizálása, amelyek valamilyen oknál fogva károsodást szenvedtek egy betegség következményeként.

Megkülönböztetünk masszázst és gyógymasszázst. Utóbbi során a szakemberek hatást gyakorolnak a bőr különböző rétegeire és a kötőszövetekre.

A legnépszerűbb típusok közé tartozik a svéd és a thai masszázs, de számtalan más technika is létezik. Ezeket céljuk szerint orvosi, gyógy-, sport-, frissítő, lazító, vagy aromaterápiás masszázskategóriába soroljuk. A szakszerűen végzett masszázsnak preventív hatása is van, de hatékonyan segítheti az orvosi kezelést és kiegészítheti a gyógytornát.

A testben felszabaduló energiák hatással vannak a metabolizmusra, a bőrre, izmokra, idegekre és a sejtekre egyaránt. A mai világunk a civilizációs betegségek melegágya, a hátfájás már a gyermekeket is érinti. Mivel a legtöbb munka pszichikai és fizikai megterheléssel jár, ami hatással van az egészségre, nagyon sok embert kínoz a hátfájás, valamint a merev izmokban meghúzódó fájdalom. A megfelelő masszázs nyújtotta jótékony hatások felbecsülhetetlenek az egészségünk szempontjából, ám amit még fontos kiemelni, hogy rehabilitációs, relaxációs mozgásokkal együtt célszerű alkalmazni.

Fellélegzés a fájdalom fogságából

Az emberek nagy része csak akkor megy masszőrhöz, ha már valamilyen fájdalom kínozza. Viszont nemcsak ekkor érdemes masszázsra járni, hanem már akkor is, amikor még meg sem jelent a fájdalom a testünkben. A testünk fájdalommal jelzi, ha valami nincs rendben, ezért ne hagyjuk figyelmen kívül a fájó izmokat és ízületeket, mindenképpen forduljunk szakemberhez, aki megtalálja rá a megfelelő gyógymódot.

Bőr alatti szövet

A masszázsnak, ahogy feljebb írtam, hatása van a bőr alatti szövetekre, izmokra és inakra is. A kezelésnek köszönhetően a bőr alatti szövetek, kötőszövetek alá nem kerül felesleges zsír. Talán nincs is olyan nő a világon, akinek ne lettek volna cellulitisszel kapcsolatos problémái. A masszírozás erre is megoldást nyújthat: az izmok masszírozásának köszönhetően fokozódik az oxigénellátás, a legyengült szövetek helyreállnak, a leterhelt izmok pedig ellazulnak.

Hatás a keringési rendszerre

A masszázs hatására ellazulnak az izmok, kitágulnak a hajszálerek, ami jobb vérkeringést eredményez. Pozitívan befolyásolja a szív tevékenységét, így azt kevésbé éri terhelés. Amennyiben problémáink vannak a magas vagy alacsony vérnyomással, a masszázs ezen is segíthet.

Ez is érdekelhet: Masszázs, forró fürdő vagy egy jó kis futás? Stresszkezelés A-tól Z-ig