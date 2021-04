A stressz a modern élet velejárója, mindennapjaink kikerülhetetlen szereplője. Igaz, sokan nem tudják, de létezik „jó" stressz is, amely növeli a teljesítményt, sőt kifejezetten motiváló. Ebbe a kategóriába tartozhat egy új párkapcsolat, de egy nyaralás is. A gondokat azonban nem ez, hanem a „rossz stressz", azaz a distressz okozza, ilyen lehet egy munkahelyi vagy párkapcsolati probléma, az anyagi gondok vagy egy családtag, közeli ismerős halála is. A „rossz stressz" olyan belső nyugtalanságot, aggodalmat, szorongást vált ki, amely mind testileg, mind lelkileg nagyon megvisel mindenkit. Az állandó stressz hatására a szervezet kimerül, ennek következtében pedig gyakran jelentkezhet fejfájás, alvászavar, kórosan csökkenő vagy megnövekedő étvágy, de a huzamosabb ideig fennálló stresszhelyzetnek köszönhetően vérnyomásproblémák, szív- és érrendszeri betegségek, daganatos megbetegedések is kialakulhatnak.

Habár a stresszt teljesen elkerülni nem tudjuk, számos olyan módszer létezik, amelyek hatásosnak bizonyulnak az ellene folytatott küzdelemben.



Mozogj!

A rendszeres testmozgás elengedhetetlen, ha eredményesen kívánunk harcba szállni a mindennapos stresszel. Már egy egyszerű séta is sokat segíthet abban, hogy kiűzzük a fejünkből a szorongást okozó gondolatokat, ha pedig még ennél is többre van szükségünk, jöhet az edzés! A fizikai aktivitás remek módja annak, hogy endorfintermelésre – azaz „boldogsághormon" termelésére – bírjuk a szervezetünket, arról nem is beszélve, hogy bármilyen mozgástípust is választunk, attól formálódik a testünk, nő az önbizalmunk, ezáltal pedig az általános kedélyállapotunk is javul.

Lélegezz!

A légvételt olyan természetesnek vesszük... mint a légvételt. Pedig jól levegőt venni nem is olyan egyszerű. Feszült állapotban – például stressz esetén – a légzésünk sem az igazi, hiszen ilyenkor a felszínes „lihegés" válik jellemzővé, ezért nagyon fontos, hogy stresszhelyzetben tudatosan figyeljünk erre is. Érdemes elsajátítani a hasi légzést is: belégzéskor domborítsuk ki a hasat, kilégzéskor pedig húzzuk be, valamint ügyeljünk rá, hogy a kilégzés kétszer addig tartson, mint a belégzés. Ezt gyakoroljuk reggel és este rutinszerűen, illetve minden olyan esetben, amikor érezzük, hogy eluralkodik rajtunk a szorongás.

Meditálj!

A meditáció nem holmi órákon át tartó mantrázás vagy valami hosszú rituálé, amelyet csak azok tudnak gyakorolni, akik már kész jógik. A meditáció olyan tevékenység, amelynek segítségével ki tudjuk zárni az elménkből a zavaró gondolatokat és így csökkenteni tudjuk a ránk nehezedő lelki terhek súlyát. Legyen szó pár perces, magányos meditációról, amelynek során összeszedjük a gondolatainkat és lecsillapodunk, vagy vezetett meditációról, ahol irányított foglalkozás keretein belül különféle képeket hívunk elő, esetleg mindfulnessről, azaz a tudatos jelenlétről, netán jógáról: a meditáció mindegyik esetben remek fegyver lehet a stressz leküzdéséhez.

Priorizálj!

A különféle stresszoldó trükkök és tippek mellett az is nagyon fontos, hogy megtanuljuk, mi az, ami valóban fontos és mi az, ami voltaképpen lényegtelen. A villanyszámla befizetése vagy a határidős munka valóban kardinális kérdés, ám a „Mit fog szólni az anyósom az új frizurámhoz?" típusú aggodalmakon teljesen felesleges görcsölni. Amire nincs ráhatásunk, ami nem rajtunk múlik, azon bármennyit agyalunk, bármennyire szorongunk miatta, az úgysem lesz jobb. Ezért ezeket inkább engedjük el: tegyük a „nem fontos" dolgok közé mindegyiket, és ne engedjük, hogy stresszeljenek minket.

Legyél megértőbb!

Az empátia és a megértőbb, megengedőbb hozzáállás is sokat segíthet, hogy kevésbé érezzük stresszesnek az életünket. Senki sem hibátlan: mi sem, a családtagjaink sem, a munkatársaink sem. Engedjünk meg mindenkinek egy kis tökéletlenséget! Nem kifogástalan a frizuránk? Semmi gond: ma ilyen, holnap majd másmilyen lesz. Hibázott a kollégánk? Kivel nem esett még meg soha? Hisztis a gyerek? Mi sem vagyunk állandóan vidámak és kiegyensúlyozottak. A túlzott elvárások igazi stresszgenerátorok, így nem árt néha lazítani rajtuk kicsit.

Kényeztesd magad!

Végül, de nem utolsó sorban, adjunk egy kis időt magunknak, amikor szusszanhatunk. Próbáljuk meg lecsendesíteni az elménket, kitörni a nyugtalanító gondolatok örvényéből és megajándékozni magunkat olyan apróságokkal, amelyek feltöltenek, legyen ez egy lazító masszázs, egy forró fürdő vagy egy jó film. Szánjunk időt arra, hogy kikapcsolódjunk és eltereljük a figyelmünket a nyomasztó dolgokról.



A stressz kikerülhetetlen tényezője a mindennapjainknak, ám nem kell, hogy a fejünk felett összecsapjanak a hullámok. Szerencsére számos praktika bevethető a szorongás, belső feszültség, aggodalom, idegesség csökkentésére, például a fent említett módszerek. Ha pedig úgy érezzük, hogy még ez is kevés, hallgassunk relaxáló zenét, igyunk egy nyugtató teát, vessük be az aromaterápiát vagy keressünk olyan készítményeket, amelyek természetes összetevőik segítségével enyhítik nyugtalanságunkat.