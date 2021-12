A december 26-ig tartó kampánnyal elsősorban az online térben találkozhatnak a gasztronómia iránt érdeklődő fogyasztók, akik a véleményvezérek saját tippjeit is megismerhetik. Az egyik legegyszerűbb szabály a megfelelő bor-étel párosításnál, ha az étel és a bor színe alapján választunk, vagyis fehérbort fehérhúsú (csirkéből, pulykából készült) ételekhez, rozét sertéshez érdemes választanunk, ám a marhahús megköveteli a testes vörösbort. Persze ez csak a fő irány, és az étel elkészítési módja is meghatározza az ünnepre való tökéletes ráhangolódást.

A főtt, párolt húsokhoz jól illik egy könnyedebb fehérbor, a sült, grillezett húsok mellé pedig akár egy könnyedebb vörösbor. Ha az ünnepekre komplex módon készítünk el egy-egy fogást, érdemes vörösborban gondolkodnunk, a vadhúsokhoz pedig fűszeres, testes borokat inni. Ezek persze csak az alapok, hiszen a gasztronómia felfedezéséhez érdemes megismerni az egyes fajtákat, kóstolgatni a párosításokat, és megtalálni mindenkinek a saját maga számára tökéletes aromák harmóniáját.

A pezsgő kiválóan passzol az ünnepi reggelihez vagy a karácsonyfa-díszítéshez, a forralt bor jólesik a téli séta után, a bornak jól áll a karácsonyi csomagolópapír és remek társ az estébe nyúló beszélgetéshez is felelősséggel és mértékkel.

Az ünnepi borkampány fő célja a magyar borok megismerésének ösztönzése is. A jellegzetes magyar fajták, mint például a furmint, az olaszrizling, a kadarka, az Irsai Olivér vagy a kékfrankos, az elmaradhatatlan tokaji aszú az Agrármarketing Centrum borpromóciós tevékenységeinek köszönhetően is egyre népszerűbbek és keresettebbek a világpiacon. Egész évben folyamatos szakmai, és a téma iránt érdeklődőknek szóló nyomtatott és online lapokban, személyes és online borszakmai rendezvényeken népszerűsítették idén is ezeket a fajtákat, amelyek már világszinten is egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki. A Magyarországon megtermelt bornak azonban csak egyharmada kerül külpiaci értékesítésre, így érdemes mindenkinek ezeket a jellegzetes fajtákat idehaza is megismerni, megszeretni, és magyar borral ünnepelni.