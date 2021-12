A királyi szakértő szerint Harry herceg és Meghan Markle anyagilag jobban járnának, ha 2022-ben elválnának. Különálló személyekként ugyanis egymástól független üzleteket köthetnének és egy meghatározott érdeklődési területre tudnának koncentrálni. Bár a férfinek nincs erre semmilyen bizonyítéka, azt állítja, hogy befolyásos emberek tanácsolták a hercegi párnak: anyagi hasznot húzhatnának a különválásből - írja a The Sun.

Meghan és Harry körül mindig történik valami. Nemrég zárult le a per, mely során Meghan perelte be édesapját azért, amiért az évekkel ezelőtt közzétette egyik neki írt személyes levelét. Az is kiderült a közelmúltban, hogy ki volt az a közeli családtag, aki aggódott a hercegi pár születendő gyermekének bőrszíne miatt. Christopher Andersen szerint a rasszista kijelentést Károly herceg tette, az író szerint azonban csak Kamillával osztotta meg aggodalmát, s a kijelentést később a palotai pletyka torzította el.