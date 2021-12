A rasszista kijelentést Károly herceg tette - fedte fel a titkot Christopher Andersen, akinek most jelent meg legújabb könyve Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan címmel. A kötetben bevezeti az olvasókat a hercegek és feleségeik magánéletébe.

Andersen a könyvében írta le, hogy a sokakat megbotránkoztató, rasszista mondás Harry apjától, Károlytól ered. Az író azonban hozzáteszi, hogy a trónörökös csak eltöprengett azon, és Camillával osztotta meg az aggodalmát, vajon milyen is lesz a születendő kisherceg bőrszíne. A kijelentését a palotai pletyka torzította el - mesélte az amerikai The Daily Beast lapnak.

Károly herceg rezidenciája, a Clarence-ház rövid közleményben reagált az ügyre:

Az egész kitaláció, és nem érdemel további kommentárt.