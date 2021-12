Rita Moreno szerepelt az eredeti West Side Story-ban, sőt, még a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját is elnyerte Anita alakításárt. A 89 éves színésznő a Steven Spielberg által megrendezett új feldolgozásban is szerepel. Az egykori szemszimbólumnak kalandos élete volt és a legnagyobb hollywoodi sztárok is megfordultak az ágyában.

Élete legnagyobb szerelme Marlon Brando volt, akivel 8 éven át éltek se veled se nélküled kapcsolatban. A színész többször megcsalta, sőt, meg is házasodott, miközben Rita a szeretője volt. A színésznő sem volt rest, szerette volna féltékennyé tenni a színészóriást, még pedig nem mással, mint Elvis Presley-vel - írja a The Sun.

Akkoriban Marlon Brando-val jártam, de randiztam Elvis-szel, hogy féltékennyé tegyem Marlon-t. Elvis egy cuki vidéki fiú volt, nem sok közös volt bennünk. Bezzeg Marlon a legviccessebb férfi volt, akit valaha ismertem. Eszméletlenül intelligens, nagyon művelt és egy nagy barom."

Kapcsolatukban a fordulópont akkor következett be, amikor Rita elmondta a színésznek, hogy gyermeket vár tőle, ő azonban követelte, hogy vetesse el és illegális abortuszba hajtotta a színésznőt. Rita még öngyilkosságot is megkísért Marlon Brando miatt, szerencsére túlélte és túllépett élete szerelmén is.