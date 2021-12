Családi életébe adott betekintést Stahl Judit az olvasóknak. Lányával - akit viszonylag későn, 36 évesen szült, és talán épp emiatt egyke -, úgy érzi, nagy szerencséje van: „Szoktam mondani, hogy Hannával viszont megnyertem a lottóötöst. Szuper jó fej, jól tanul, nagyon okos, isteni a humora, jókat lehet vele nevetni" - írja a Best.

Azt is elmesélte, hogy lánya 14 éves koráig a Madách Tánciskolában tanult, most viszont új kihívás vár rá: fél évre Írországba költözik, ott jár majd középiskolába. Stahl Judit Hannát önállóságra nevelte, bízik is benne, ezért nem aggódik miatta, bár a mai világban már nem merné egyedül elengedni éjszaka, ezért mindkettejük mobilján van egy helymeghatározó app, amin látják, éppen hol jár a másik.

Az extévés azt is elárulta, hogy bár Hanna édesapja Rochlitz András, a Park Kiadó igazgatója, nevelőapja, Bohus Csaba születése óta mellette van, így bár mindkét férfivel jó kapcsolatot ápol, lelkileg nevelőapját tekinti az igazi apjának.

Hanna is megszólalt, elmondta, hogy nagy színházrajongó, felnőttként rendető és producer akar lenni: „Tavaly ősszel, az első karantén idején (...) a Madách Színház kiírt egy musicalpályázatot, amire egy barátommal jelentkeztünk is. Sajnos, az első kilencbe nem kerültünk be, de nagyon jó érzés volt a semmiből alkotni valamit" - mesélte.

Édesanyja pedig elmondta, hogy ő gyerekkorában mindig kevesebbet kapott, mint amennyit a szülei anyagi helyzete lehetővé tett volna, de emiatt nincs benne harag. Azt is elárulta, hogy neki mindössze három nevelési alapelve van: „Az egyik: csak nem elrontani a gyereket. A másik: szeress szívvel, nevelj ésszel! A harmadik, hogy soha ne felejtsd el, te is voltál gyerek".

Hanna szívesen készítene anyukájával és nevelőapjával közös bakancslistát, de azt is bevallotta, hogy bár nagyon szereti édesanyját, egy dolgot azért szívesen megváltoztatna rajta: „Jó lenne, ha kicsit lágyabb lenne, jobban odafigyelne a lelki dolgaimra, egyébként kedves és figyelmes."