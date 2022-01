Elképzelhető, hogy a környezetedben vannak olyan nők, akik minden hónapban több tízezer forintot költenek márkás sminktermékekre, mégsem érik el a kívánt hatást. Nem ismerik a titkot, mely szerint: a kevesebb mindig több, illetve, hogy a hibátlan sminkünk csak akkor lehet, ha a bőrápolásra is kellő figyelmet fordítunk. Cikkünkben összeszedtünk néhány alaptételt, amelyek jóval fontosabbak, mint a használt sminktermékek hype-ja vagy minősége.

1. pont, ahol a smink kezdődik: arcápolás

Itt hangsúlyozandó, hogy "megfelelő" arcápolást kell alkalmazni, amihez ismernünk kell a bőrtípusunkat. Minden ember bőre mást és mást igényel, azonban vannak elengedhetetlen elemek is: ilyen az arctisztítás, a hidratálás vagy a fényvédelem. Emellett bőröd táplálását szérumokkal is tudod még fokozni.

Jól válassz árnyalatot!

Ha már arcunkat előkészítettük, a következő bakiba óvatlanul könnyen belefuthatunk, ha rossz árnyalatú alapozót használunk az arcunkon. Érdemes mindig az alsó állkapcsunknál tesztelni a terméket, hogy ne üssön el a nyakunktól, különben egy előnytelen szegély képződhet. Ha megfelelő az árnyalat, akkor beleolvad a bőrödbe. Fontos tudni, hogy a narancsos árnyalatok könnyen öregíthetik és fáradttá tehetik a bőrt, míg a rózsásak inkább frissítenek.

Sipka Barbara, fodrász-sminkmestert kérdeztük a témában: „Nappali sminknél a bőr tökéletes, egységes alapképére kell törekedni. Készítsük elő és hidratáljuk a bőrt, majd készítsünk egy szép sminkalapot, végül a szemeket dobjuk fel egy szempillaspirállal és itt is kerüljük az erős szemfestést."

Hiba, ha túl sok matt terméket használsz

„Nem érdemes a mattítást púderrel vagy alapozóval túlzásba vinni, hiszen alapjáraton az egészséges bőrnek is van egy minimális fénye" – folytatta Sipka Barbi. Igazság szerint a púder főként az olajos, zsíros bőrűeknek kedvez, egyébként könnyen maszkos hatást képezhet azok bőrén, akik nem használják tudatosan az alapozójukat.

Kontúr, de csak okosan

A filterezett, Instagram-hatást a való életben sokan erős kontúrral kívánják elérni. Egy makulátlan nappali smink esetében azonban nem javasoljuk a markáns körvonalakat és a szakértő is inkább egy árnyékot képezne az arcon. A korrektornál is érdemes figyelni a mértékre, azaz csak néhány pöttyöt helyezzünk fel a szemünk két sarkába, a külsőt pedig dolgozzuk felfelé, hiszen így meg tudjuk nyújtani az arcot. A pirosítóból is a kevesebb néha több: helyezzünk az orca közepére egy kevés színt, így optikailag csalunk és feljebb kerül a hangsúly.

Ha már Kon-tour: a legutóbbi epizódban Miss Mood pillanatok alatt felturbózta egyszerű, nappali sminkjét. Ha kíváncsi vagy, hogyan tette ezt az énekesnő, akkor mindenképp nézd meg.