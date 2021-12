A királyi család tagjai szinte minden idejüket a nyilvánosság előtt töltik, miközben mindig meg kell felelniük az udvari szabályoknak. A négy fal között, a hálóban azonban egyedül lehetnek és olyasmit is csinálhatnak, amit máskor sosem.

Katalin hercegné tudatosan készült arra, hogy hercegné legyen, még a barátait is megkérte, hogy többé ne becézzék és használják inkább ők is a teljes nevét. A királyi család iránti elhivatottsága az évek múltával sem csökkent, és kényesen ügyel arra, hogy a nyilvánosság előtt is a lehető legjobb formáját hozza.

A fáradt gőzt azonban neki is ki kell engednie.

Erre egyedül esténként van lehetősége, miután lefektette a gyermekeit. A sok hivatalos feladat után jól esik megpihenni, Katalin pedig mindezt egy pohár ital társaságában teszi. Vilmos maga viszi a Gin Tonicot kedvesének, aki a mindennapokban feleségként és anyaként is helyt áll az életben – írta meg a Bors.