A soványság hátterében sok minden állhat, hiszen ez lehet alkati, családi adottság, de olykor súlyos egészségügyi és lelki probléma is, ami életkortól függetlenül bármikor megjelenthet. Természetesen az, hogy karcsú vagy, nem azt jelenti, hogy alultápláltnak vagy betegnek kell lenned. Figyelj magadra, és ne hagyd, hogy a stressz rád telepedjen. Élvezd ki az ízeket, így a hízókúra akár kellemes élménnyé is válhat.

Tudni kell, hogy a sovány emberek családtagjai közül többen is lehetnek soványak, pedig jó étvággyal megfelelő étrendet követnek. Az is előfordulhat, hogy a nem megfelelő táplálkozási szokások következtében jön létre, de számos esetben a lelki tényezők, a depresszió, étvágytalanság is a soványság hátterében állhat, amit az étvágyközpont hibás működése is okozhat.

Amennyiben hízni szeretnél, akkor hagyj abba minden drasztikus diétát, beleértve a méregtelenítő kúrákat is. Ne hagyj ki egyetlen étkezést sem, legalább háromszor egyél naponta, és ne feledkezz meg a napi három nasiról sem. Fogyassz friss, természetes és kevés adalékanyagot tartalmazó ételt, egyél egészségesen, ne hagyd ki a vitaminokat és az ásványi anyagokat sem az étkezéseidből.

Egyél rendszeresen

Amikor valaki sovány, akkor gyorsabban, kevés ételtől már érezheti azt, hogy telítődött a gyomra, ezért jobb, ha egy nap ötször-hatszor eszik kisebb adagokat, és nem egyszer vagy kétszer próbál meg nagy adagot enni.

Figyelj a tápanyagbevitelre

Érdemes egy egészséges étrendet összeállítani a hízásra törekvés esetén. Úgyhogy nyugodtan veheted ugyanazokat az irányokat érvényesnek, amiket fogyókúrás étrendeknél is láthatsz: teljes kiőrlésű pékáru, sok zöldség és gyümölcs, fehér húsok és olajos magvak is legyenek bőven a tányérodon.

Smoothie-kal a hízásért

A hízáshoz fontos, hogy a szervezeted több kalóriát kapjon az ételekből, italokból, mint amennyit eléget. Ebben segítenek a smoothie-k, persze a szakemberek nem a gyorséttermekben kapható cukros shake-et javasolják, hanem azokat a turmixokat, melyekben a gyümölcsök és zöldségek kavalkádja jelenti a kalóriákat, szinte észrevétlenül.

Nem mindegy, mikor iszol

A dietetikus azt javasolja, hogy figyeljünk a vízfogyasztásra, mert ha evás előtt vagy közben sokat iszunk, akkor az bizony még az étvágyunkat is elveheti. Ha a hízás a cél, akkor inkább 30 perccel evés után igyunk.

Legyünk izmosabbak

Fontos az erősítés, a súlyzós edzések, ha fel akarunk szedni néhány kilót, mert ezek építik legjobban az izmokat. Ráadásul az edzés meg is hozhatja az étvágyat, ezért ne hanyagoljuk el a mozgást sem a hétköznapokban, hiszen nagyon fontos, hogy ezáltal megfelelő izomzatot építsünk ki.

Pihenjünk sokat

Lényeges, hogy az éjszaka valóban az alvásról szóljon. A stresszre, kialvatlanságra egyesek szervezete súlygyarapodással reagál, míg másoké pont fordítva, fogyással. Amennyiben az utóbbiak táborát gyarapítod, ügyelj arra, hogy legalább a napi hét-nyolc órás alvás meglegyen. Az alvás során a szervezeted regenerálódik, és az éjszakai pihenés sok hormonális eltérés helyreállításában segít.

