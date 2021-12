"Nagyon szórakoztattak Zsolti bókjai, nagyon fog hiányozni, nekem a kedvessége inkább egy apa-lánya viszonyra emlékeztetett. A többiekkel mindig változott a kapcsolati dinamika, de akit én nagyon kedveltem és minden kavarása ellenére is a barátomnak tartok, az Zoli.Hollónak nagyon drukkolok, minden kis ármánykodása ellenére is, mert nagyon sokat dolgozott, szerintem mindenki közül talán a legtöbbet. Nem láttam, hogy a többiek nagyon szomorkodtak volna a távozásom miatt, de ez érthető, hiszen én is komoly vetélytárs voltam számukra" - mondta Noémi a kiesése után.

Ezzel összeállt a TOP6-os mezőny, ám holnap ismét búcsúzik valaki, hiszen újabb Farmgyűlés vár a csapatra.