A James Bond-filmek nem csak az akciójelenetekről, a sármos főszereplőről és a világot átszövő összeesküvés-elméletekről híresek, hanem a bennük szereplő szívdöglesztő modellekről is. A röviden csak Bond-lányokként ismert szépségek egyike nemrég ismét a reflektorfénybe került.

Britt Ekland az 1960-as években kezdte színésznői pályáját, sokan mégis az 1974-es Bond-filmből, Az aranypisztolyos férfiból ismerik őt. A svéd szépség pont az ABBA eurovíziós sikerének évében hódította el férfiak millióinak szívét, amikor Bond-lányként tűnt fel a mozivásznon.

A 79 éves Ekland nem csak a színészi pályán volt sikeres, a magánéletében is szépen gyűjtögette a skalpokat. Kétszer ment férjhez, és három élettársi kapcsolatát is számon tartja az internet. A szerelmei közt találjuk Peter Sellers színészt és Rod Stewart énekest is. Britt ezúttal nem a párkapcsolatával került a címlapokra.

A színésznő most azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy visszaköltözik Angliából Svédországba, ezért megválik minden vagyontárgyától. Nemrég Mini Cooperét adta el 20 ezer fontért, azaz majdnem 9 millió forintért. Az autóban készült róla egy fotó, amin látszik, hogy rajta is nyomott hagyott az idő vasfoga.