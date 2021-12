A színészházaspár kislánya idén augusztusban született meg. Bereczki boldogabb, mint valaha. Az elmúlt években nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá vált, és úgy érzi, olyan apja tud majd lenni a lányának, mint amilyet megérdemel. Érettebb férfiként levonta a következtetéseket, és már tudja, mit kell másképpen csinálnia.

Nagyon más most apának lenni. A nagyobbik lányom tizennégy éves, teljesen más az egész, nem lehet összehasonlítani. Nem is vagyok benne biztos, hogy jó apja voltam Zorkának, amikor jött. Most nagyon jól akarom csinálni. Más életszakasz volt, nagyon sokat mentünk fellépni, alig voltunk otthon – mesélte Bereczki Zoltán a Mokkában.