Mióta Andrei Mangra Tóth Andi oldalán megnyerte a Dancing with the Stars versenyét, azóta körülötte felpörögtek az események. Most, egy hatalmas örömhírt osztott meg a közösségi média oldalán, amikor is arról írt a követőinek: mindenkit szeretettel vár a Lady Latin Style nevű tanfolyamára, amely mellett kezdő társastáncot is fog tanítani.

A kurzusok január elején indulnak, de a sármos profi táncos arra is felhívta a figyelmet, hogy a táncolni vágyók mindenképp regisztráljanak, hiszen limitált számban elérhetőek a helyek.

- "Én már alig várom!" - írta Andrei az Instagramra feltöltött fotója mellé.