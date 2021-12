Csonka András számára nincs is annál fontosabb, mint hogy milyen látkép tárul elé az ablakból. Emiatt is esett a választása jelenlegi otthonára, aminél nem lehet panasz a panorámára.

Az énekes-színész, aki műsorvezetőként is helyt állt már a képernyőn, nemrég újabb posztot tett közzé közösségi oldalán. Egy nap van vissza karácsonyig, de ő már teljesen átszellemülve készül az ünnepekre. A nagy felhajtásnál azonban jobban élvezi a bekuckózást.

Az otthonában pedig van is lehetőség a pihenésre. Az ízlésesen berendezett lakást többször is megmutatta már a nagyközönségnek, legutóbb a FEM3 Café stábja járt nála. A fővárosban, a Naphegyen található lakásból mesés panoráma nyílik a budai várra és a Gellért-hegyre is. Sőt, azokra a helyszínekre is jó a kilátás, ahol Csonka Pici a gyermekkorát töltötte.

Az otthonáról készült videót ide kattintva találjátok.