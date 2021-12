A művész, Johannes Wessmark elképesztő figyelemmel ábrázol minden egyes részletet festményein, ráadásul autodidakta módon tanult mindent. Az akrillal és olajfestékkel alkotó festőre Svédországban és az Egyesült Államokban is felfigyeltek. Több előadást és workshopot is tartott már, sőt, két könyve is megjelent, amelyekben segítséget nyújt a különleges technika elsajátításához.

Wessmark elmondta, hogy mindig más adja számára az ihletet. Lehet az egy interneten látott kép, egy filmrészlet, de akár valami olyan is, amit csak megpillantott az utcán. Miután valami felhívta magára a figyelmét, először fejben megalkotja a kép egyedi verzióját, és csak utána veti vászonra. Hozzátette: igencsak időigényesek ezek a festmények, általában 3-6 hétig készül egy.

A festő munkáit a képre kattintva tudod megtekinteni.