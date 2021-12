Idén ünnepelte 75. születésnapját Trokán Péter, aki a Szomszédokkal lett országosan ismert és szeretett színész . A még ma is sokat foglalkoztatott művészről lánya, a színészként és fotósként is dolgozó Nóra osztott meg egy megható képet.

Nagy divat mostanában újrafotózni régi képeket. Ennek a lényege, hogy a gyerekkori fotókat újra elkészítik a résztvevők, akik időközben már jócskán felnőttek. Felveszik a régi, vagy ahhoz hasonló ruhákat, és abban a pózban helyezkednek el, mint egykoron. Nagyon mulatságos és megható képek készülnek ezzel a megoldással.

Hasonló technikát választott most Trokán Nóra is, azzal a különbséggel, hogy ő maga játszotta újra édesapja régi fotóját. A színésznő felvette apja egykori karácsonyi pulóverét, kezébe vett egy pezsgővel teli poharat, előrebiccentette a fejét és beállt a kamera elé, akárcsak évtizedekkel korábban apja is tette. A fotósként is elismert Nóra képét imádják a rajongók, alig fél nap alatt közel ötezren lájkolták.