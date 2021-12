Tokár Tamás, a Fókusz műsorvezetője egy interjúban beszélt arról, szerinte milyen mértékben egészséges mutogatni a gyerekeket a közösségi médiában.

"Nekem az a bajom ezzel, hogy ezt nagyon radikálisan, borzasztóan szélsőségesen fogalmazzák meg egyesek, és összemosnak minden szülőt egy kupacba. Így aztán minden szülő bűnös és cinkos, amiért a gyermekéről fotót oszt meg. Ugyanakkor az evidens, hogy vannak határok, amit minden jóérzésű ember tiszteletben tart. (...) Ha az ember közszereplő és megosztja az életét, amelynek szerves része a gyermeke, akkor engedtessék már meg, hogy a saját belátásom szerint megjelenjen ő is az online életemben. Tehát miért ne rakjam ki? Azt meg végképp nem értem, mi értelme kitakarni a gyerek arcát, amikor ettől még ugyanaz az intim családi pillanat felkerült a netre... Hiszen azzal, hogy konkrétan a szeme nem kivehető, nincs különbség! Ez csupán az önmegnyugtatásról szól" - modta.



Tokár ezek után arról is beszélt, hogy pedofilok mindig is voltak és sajnos lesznek is. Nem attól lesznek kevesebben, hogy valaki kitesz egy képet normális keretek között a gyerekéről.

"Nem gondolom azt, hogy azért lennék cinkos vagy bűnös, mert ezzel teret adok nekik. Nekem ne mondja senki, hogy azzal fogjuk megszüntetni a pedofíliát - mint jelenséget -, hogy a gyerekről nem teszünk fel semmit" - mondta. Azt is ecsetelte, mi az, ami szerinte nem való a közösségi médiába.

"Egy: nem teszünk fel a gyerekről olyan fotót, ami megalázó a számára, vagy később az lehet. Kettő: nem teszünk fel pucér vagy félpucér tartalmat, mert az nem való a közösségi média hasábjaira. Egyészen piciről sem. Három pedig, hogy nem reklámozol gyerekkel."