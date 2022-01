A csodaszép Cindy Pradót 2,6 millióan követik az Instagramon, ahol dögös fotói mellett többek között egészségmegőrzési tippeket is megoszt a követőivel. A személyi edzőként is dolgozó influenszernek saját edzésprogramja is van, és az életmódváltással kapcsolatban is szokott posztolni, de lássuk be, rajongói leginkább szexi fotói miatt követik. Legutóbbi fotóján dögösen néz a kamerába a tökéletesen kidolgozott testű modell, a pár vékony pánt és a falatnyi bikini alig takar valamit a testéből - fedezte fel a Bors.

Az olasz származású szépség a látszat ellenére szeret jókat enni, saját bevallása szerint a gyökereihez hűen a kedvence a tészta és a bor. Valószínűleg hihetetlenül szerencsés géneket örökölt, így nem kell aggódnia a plusz kilók miatt.