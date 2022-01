A szépségápolásnál nincs egy mindenkinek felírható recept, hiszen egyénre szabott, hogyan ápoljuk a bőrünket, a hajunkat és a körmeinket. Markó Rebeka már a videó elején bevallja: ő teljes mértékben csak a saját bőr-, és hajtípusával kapcsolatban tud nyilatkozni, de a nézőket igyekszik olyan tanácsokkal ellátni, amelyekből mindenki megtalálja a maga számára leghasznosabb tippet.

A Kon-tour következő epizódjában a szépséges influenszer abban segít, hogyan tudjuk a téli időjárásban a leghatékonyabban ápolni szépségünket. Felhívja a figyelmet arra, hogy mi az első lépés a bőrápolásban, és milyen típusú termékeket használjunk a téli bőrápolási rutinunk során.

Azt is elárulja, hogy mi a legpraktikusabb módja a hajhagymák védelmének, sőt az is kiderül, hogy miért fontos télen is a teljes test hámlasztása. Ha tanácstalan vagy a téli rutinod kialakitásában, akkor nézd meg a Kon-tour következő részét, és fogadj meg néhány tippet Markó Rebekától.

Kövesd a Kon-tourt minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n.