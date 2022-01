Mit tegyünk, ha szép fogsort szeretnénk? Először is ügyeljünk a fogaink és az íny egészségére, ha pedig ez megvan, akkor jöhet az esztétika – vallja Vidáts-Vas Henriett dentálhigiénikus, iTOP specialista, szakértő, aki előző cikkünkben lerántotta a leplet az otthoni fogfehérítő praktikákról, most pedig válaszol a profi módszerrel kapcsolatos kérdéseinkre is.

Az előzőekben kitárgyaltuk a különféle házi fogfehérítő tippeket és beláttuk, hogy ezek se nem hatékonyak, se nem biztonságosak. Mit javasolsz helyettük?

Ha valóban fehér fogakat szeretne valaki, akkor rendelőbe kell mennie. Óva intek mindenkit a neten beszerezhető bizonytalan eredetű és összetételű, általában olcsó termékektől, viszont amit otthon is megtehetünk az az, hogy például nem iszunk egy nap öt eszpresszót, mérsékeljük a tea- és a vörösbor-fogyasztást, de remek otthoni tipp az elektromos fogkefe használata is, amitől - mivel a segítségével hatékonyabban távolítható el a dentális plakk - világosabbnak tűnnek a fogak. Itt említeném meg, hogy szintén nagyon fontos eljárni professzionális rendelői tisztításokra is. Ez mind a fogak, mind az íny állapotának sokat használ. Az erős, le nem tisztított fogkövesedés például könnyen fogágybetegséget okozhat, és a végén nem marad egészséges fog, kvázi nem lesz mit fehéríteni... Szóval érdemes kicsit szemléletet váltani, és előtérbe helyezni az egészséges fogat. Utána lehet foglalkozni a fehérítéssel.

Mi szól a rendelői fogfehérítés mellett?

Egyrészt az, hogy biztonságos és profik végzik. Akár egy óra leforgása alatt 4-5-6 árnyalattal is világosabbá válhatnak a fogak. Megjegyezném, hogy a 8-10-12 árnyalat fehéredés butaság, ha valaki ezzel hiteget minket, ne higgyük el! Fontos tudni azt is, hogy minden fogfehérítés egyedi, ugyanis mindenkinek más a fogszíne, más az árnyalati besorolása. Más a kiindulási állapot, és más a végeredmény is. Én mindenképpen a lépésről lépésre elv mellett teszem le a voksom, mivel ez biztonságos, nem roncsolja a fogakat és hosszú távon fenntartható, ugyanakkor gyors és látványos is.

Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen kezelés?

A rendelői fogfehérítés nálam 3x15 perces aktív lámpázással történik, összesen tehát ez 45 perc. Persze előtte és utána vannak pár perces lépések, amelyeket el kell végeznem a fogínyen és a fogakon, de összességében egy óra alatt megvagyunk. A kezelés előtt mindig mindent elmondok: hogyan fog zajlani, mi fog történni, sokakat érdekel az is, hogy milyen elv alapján fehérednek a fogak, minden felmerülő kérdést átveszünk, illetve a fogfehérítés utáni csomag használatát is elmagyarázom, hiszen szintén fontos, hogy elvégezzük az otthoni utóápolást a hosszan tartó eredmény érdekében.

Mennyire tartós a rendelői fehérítés hatása, szemben az otthoni praktikákkal?

Össze sem lehet hasonlítani az otthoni módszerekkel. Nem csupán azért, mert ez azonnal profi és tényleg látványos eredményt hoz, hanem azért is, mert például a páciens kap egy fogkrémet, amely védőréteget képez a fogzománcon, és így megóvja a magasan pigmentált ételek és italok okozta elszíneződéstől. De ha a tartósság a fő kérdés, akkor azt mondhatom, hogy a megfelelő utóápolással nagyjából egy évig kitart a fehérítés.

Fenntartó fogfehérítést nagyjából hathavonta szoktunk elvégezni, de a teljes kezelést szinte soha nem ismételjük meg ilyen gyakran, hiszen általában nagyon szépen tartja magát a fogszín.

És mi a helyzet a fogkárosodással?

A LED technológia világszerte ismert, nem változtat a fog struktúráján, nem teszi tönkre, nincsen semmilyen negatív hatással rá. A kezelés teljes időtartama a felügyeletem alatt történik a legmodernebb és legbiztonságosabb módszerrel, ami nem melegíti fel a fogakat, nem sugároz káros UV-t vagy infrát, csak szűk spektrumban, tökéletesen tiszta, a fehérítőanyag számára szükséges kék fényt bocsátja ki. Továbbá az általam használt fogfehérítő gél PH értéke semleges, így a fogakra semmiképpen sem káros. A közhiedelemmel ellentétben nem a zománcfelszín maratásával, hanem oxidáció révén éri el a kívánt eredményt. A fogak szövetszerkezetében így bizonyítottan nem idéz elő semmiféle változást. Nyugodtan kijelenthető, hogy sem a zománcréteg, sem a dentin nem károsodik.