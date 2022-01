A nyári olimpián bronzérmet szerző öttusázó, Kovács Sarolta nagyon boldog, ugyanis nem csak profi sportoló karrierjében, hanem a magánéletében is minden meseszerűen alakul.

Sarolta májusra várja a focista, Tar Bálinttal közös gyermekét, akinek már nem csak a nemét, hanem a nevét is tudják. A kisfiút Bálintnak nevezik el, és a pár most azért szurkol, hogy még időben elkészüljön családi otthonuk, ahová reményeik szerint már a kicsivel együtt költözhetnek be.

A pár az ünnepi forgatagban hivatalosan is összekötötte az életét. Szűk családi körben tartották meg a polgári esküvőt, amelyen Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András adta össze a fiatal sportolókat.

Most már valóban egy családot alkotunk a párommal, és a május közepén érkező babánkkal

– mesélte a Borsnak Tarné Kovács Sarolta.