Gábor Zsazsa Golden Globe-díjas színésznő 2016-ban halt meg, s kívánsága az volt, hogy hazájában, magyar földben nyugodhasson. Végakaratát özvegyének, az amerikai-német Frederic von Anhalt hercegnek 2021-ben sikerült is teljesítenie, a művésznő hamvait a Kerepesi úti temető művészparcellájában helyezték örök nyugalomra.

Anhalt herceg szeretett volna elhunyt feleségéhez méltó sírkövet készítettni, ezért fordult a magyar mesterhez, akinek kilétéről egyelőre semmit nem tudni, ellenben a grandiózus sírkőről már sokat elárult Frédéric Von Anhalt herceg egyik régi ismerőse és bizalmasa, Navarrai Mészáros Márton, aki segíti az özvegyet az ügyintézésben:

„Von Anhalt herceg megtalált egy már létező, nagy alakú, viszonylag magas, 180 centis sírkövet. Ez egy fekvő sírkőlap, amit két oszlop díszít, és van rajta egy fedlap is. Ő viszont ezt egy picit konzervatívnak tartotta. Ezért azzal bízta meg a sírkőmestert, hogy Zsazsa a Hollywoodi hírességek sétányán található csillagának mása, valamint a csillagban található Zsazsa Gabor felirat is szerepeljen a sírkövön. Ez így fog megvalósulni, és ha minden jól megy, január végéig el is készül. Gránitból, mivel a márvány nem annyira időtálló. Viccelődtünk is azzal, hogy a gránit állaga elvileg kétszáz évig nem is fog változni, így akkor is tökéletes állapotban lesz, amikor már egyikünk sem fog élni" – mesélte az író, újságíró a Borsnak.