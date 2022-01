Egy kapcsolatban komoly szintlépést jelent, amikor a pár a családalapítás mellett dönt. Az elhatározást követően azonban a leendő szülők nem szeretnek sokáig várni arra, hogy az új kis élet megfoganjon, pedig a vágyott terhesség sok esetben nem jön létre egyik hónapról a másikra.

Ma Magyarországon a párok 15-20 százaléka küzd meddőséggel, de akiknél nem ilyen súlyos a helyzet, azoknál sem biztos, hogy néhány hónap próbálkozás után összejön a baba. Ennek számos oka lehet, előfordulhat például valamilyen fertőzés, endometriózis, méhproblémák, de a cikluszavar vagy a magas prolaktinszint is állhat a sikertelen próbálkozások hátterében.

Előzetes orvosi vizsgálatok

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb bekövetkezzen a gyermekáldás? Először is érdemes már előzetesen elvégeztetni néhány vizsgálatot, még azelőtt, hogy a pár belevágna a babaprojektbe. A hölgyek keressék fel a nőgyógyászukat és kérjenek átfogó ellenőrzést, amely kiterjed a vérképre, ezen belül a hormonszint ellenőrzésére, valamint a fizikai vizsgálatra is,így jó eséllyel fény derülhet az esetleges eltérésekre vagy kezelést igénylő betegségekre.

Az apukajelölteknél sem nem hiábavaló egy alapos vizsgálat, hiszen a különféle fertőzések vagy a prosztatagondok szintén gyakori okai annak, ha nem sikerül a fogantatás.

Cikluszavar rendezése

Sikertelen próbálkozások esetén az egyik leggyakoribb probléma a cikluszavar. Normál esetben a menstruációs ciklus átlagosan 28-35 napos időszakot ölel fel, maga a menstruáció pedig nagyjából 4-5 napig tart. Cikluszavarról akkor beszélünk, ha a menstruáció a fent leírtaknál jelentősen hosszabb vagy rövidebb időközönként jelentkezik, netán szokatlanul nagy fájdalommal jár, a vér alvadékos vagy a vérzés nagyon erős. Ilyenkor a nőgyógyász felkeresése mellett érdemes lehet gyógynövényes segítséget igénybe venni, hiszen így természetes és hormonmentes módon is befolyásolhatjuk a női hormonális szabályozórendszer működését.

Mit tehetünk még?

Nem ritka, hogy a pár tagjai elvégeztetik az ajánlott vizsgálatokat és kóros eltérésre nem derül fény, ám a várva-várt gyermekáldás mégsem következik be. Ebben az esetben nem árthat kicsit jobban odafigyelniük az életmódjukra. Hogyan?

Stresszcsökkentés

Bár nagyon nehéz csökkenteni a stresszt – főleg, ha a próbálkozások ellenére sem jön a baba –, mégis törekedni kell rá, mivel a görcsös akarás nem csupán pszichésen viseli meg a párokat, de a nőknél befolyásolhatja az ovulációt is. Ennek fényében érdemes lehet különféle stresszűző tevékenységeket beiktatni a mindennapi rutinba, például a jógát vagy a meditációt.

Testmozgás

A könnyű testmozgás szintén csökkentheti a stresszt, ráadásul a jó fizikai állapot a fogantatásnak is kedvez. Ez nem azt jelenti, hogy valamilyen kimerítő sportot kell űzniük a leendő szülőknek, de heti 2-3 alkalommal 30-40 perc közepes intenzitású mozgás egyenesen jót tehet. Arra azonban mindenképpen figyeljenek, nehogy túlzásba vigyék a sportot, mert a megerőltető fizikai aktivitás könnyen kiválthat ellenkező hatást is.

Étrend

A megfelelő étkezés szintén rendkívül fontos azok számára, akiknél várat magára a gyermekáldás. Jó, ha kifejezetten ügyelnek például arra, hogy nagyobb mennyiségben fogyasszanak telítetlen zsírsavakban gazdag növényi olajokat (tökmag, repce, olíva), ezek ugyanis bővelkednek D-, E- és K-vitaminban, valamint támogatják a hormonrendszer egészséges működését. Emellett a marhahús, a máj, a tojás, a cékla és a mák segít feltölteni a vasraktárakat, de a folsav bevitele is elengedhetetlen, hiszen ez amellett, hogy minimalizálja a fejlődési rendellenességek kialakulását, támogatja magát a fogantatást is, így jó, ha a leendő édesanya odafigyel arra, hogy brokkolit, spenótot és zöldbabot is fogyasszon.

Ha már étrend, akkor arról se feledkezzen meg senki, hogy nemcsak a várandósság alatt nem ajánlott alkoholt fogyasztani vagy dohányozni, hanem már a próbálkozás időszakában is jobb búcsút intenünk a káros szenvedélyeknek!