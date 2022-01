Az Egyesült Államok történelmének egyik leghíresebb fotója - amelyen egy szenvedélyesen csókolózó pár található - 1945. augusztus 27-én jelent meg a Life.com magazin címlapján, és szinte az egész világot bejárta.

Ezt az igencsak népsszerű fotót Alfred Eisenstaedt német származású fényképész készítette a New York-i Times Square-en, amikor az amerikaiak Japán kapitulálását és a II. világháború végét ünnepelték 1945. augusztus 14-én.

Manhattan forgalmas sugárútján felnőttek, gyerekek, katonák és civilek egyaránt örömüket fejezték ki a világbékével kapcsolatosan. A csókolózó pár azonban nemcsak Eidenstaedtre volt nagy hatással, de más fotósokra is: az amerikai haditengerészet riportere, Victor Jorgensen egy másik nézőpontból kapta lencsevégre őket - ez a fénykép a New York Timesban jelent meg. Hála a magazinoknak, az ölelkező párról készült felvétel rövid idő alatt a béke és a boldogság jelképévé vált.

A tengerész és a nővérke

Hírnév és ismertség ide vagy oda, a tengerész és a karjaiban tartott nővérke személyazonossága sokáig ismeretlen maradt. Az 1970-es évek végén Mrs. Edith Shain nővér levelet írt a Life fotósának, Alfred Eisenstaedtnak, hogy elmondja neki, hogy 30 évvel korábban őt kapta lencsevégre a Times Square forgatagában. Az asszony elmesélte, hogy akkoriban a rádióból tudta meg, hogy véget ért a II. világháború. Edith a közelben lévő kórházból, ahol dolgozott, hazafelé tartott, átvágott az ünneplő tömegen a metró felé, amikor a számára ismeretlen katona derékon ragadta és megcsókolta. A nővérke korábban sosem látta a férfit, és csak akkor, abban a pillanatban találkozott a tengerésszel, akinek a személyazonossága azonban a feledés homályába veszett.

Alfred Eisenstaedt elküldte Mrs. Shain levelét a Life szerkesztőségének, ahol a lap felhívására még további két nő és tizenegy férfi jelentkezett. Azt állították, hogy ők szerepelnek a legendás fotón, de a fényképész Edith Shain mellett tette le a voksát. Az egykori nővérkéből nemzeti hős lett, az asszonyt parádékra, felvonulásokra és rendezvényekre hívták 2010-ig, amíg 91 évesen meg nem halt.

De vajon mi a fotó igazi története?

Egy nemrégiben megjelent könyv szerint a híres fényképen nem Edith Shain, hanem Greta Zimmer Friedman szerepel, aki korábban jelentkezett a Life magazinnál a fotó miatt. Egy New York-i detektív, Carl Muscarello éveken keresztül nyomozott a fotó szereplői után. Végül az egykori rendőr arra a következtetésre jutott, hogy Mrs. Shain tévedett: valójában nem ő kapta a tengerész csókját, és ezt bizonyítékokkal is alátámasztotta. Muscarello nyomozónak a matróz kilétéről is voltak információi. Szerinte a csábító katona nem más, mint George Mendonsa. Ugyanerre a következtetésre jutott George Galdorisi és Lawrence Verrie is, akik a Csókot adó tengerész című könyvükben felevenítették 1945. augusztus 14-ét és a fénykép szereplőinek sorsát.

A szerzők a tengerészt, George Mendonsát is megkérdezték a Times Square-en történtekről. Az egykori matróz részletesen elmesélt mindent. George és barátnője, Rita Petry és barátaik aznap a Radio City Music Hallban tartózkodtak, amikor az egész világ megtudta, hogy véget ért a II. világháború.

Ennek örömére mindenki az utcára vonult, és a katona a világbéke miatt érzett boldogságában kijelentette, hogy megcsókolja az első nővért, aki szembejön vele. Néhány percet követően George Mendonsa már Greta Zimmer Friedmannel csókolózott.

A Life fotóján alig lehet látni, de a csókot váltó pár mögött a barátnőivel nevetgélő Rita Petry is ott van, aki nem sokkal később Mrs. Mendonsa lett, hiszen George és Rita a férfi leszerelése után örök hűséget esküdött egymásnak.