A 45 éves énekesnő gyerekként robbant be a sztárvilágba, és azóta is megkerülhetetlen alakja a magyar zenei életnek. Szandi azonban nem csak énekhangja, hanem kirobbanó formája miatt is a figyelem középpontjában áll. Fitneszedzők is megirigyelhetnék alakját.

Szandi az újév első napjaiban sem tétlenkedett, rögtön belevetette magát az edzésbe. Ehhez partnert is talált, méghozzá lánya szerelmét csábította el a konditerembe, ahol az anyós és a vej közösen emelgette a súlyokat. Az énekesnőnek azonban nem kell kimozdulnia ahhoz, hogy egy jót eddzen, ugyanis otthona tele van súlyzókkal, fitneszgépekkel.

A követőinek be is mutatta, milyen gyakorlatokkal tartja formában magát.