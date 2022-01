Fülig érő mosollyal fogadta a hírt Nagy Réka, hogy ő lesz az Exatlon Hungary riportere a Paradicsomban. Az utazás azonban egy fontos dologra is ráébresztette – minderről pedig a friss, immár szerdánként megjelenő hot!-ban is beszámol.

„Minden utazás, adni tud, abból lehet építkezni, töltődni. A szakmai kihívás mellett itt egy más kultúrának a ritmusát kell felvenni, abban kell létezni. Ez nem annyira nehéz, mivel itt mindenki nyitott és mosolyog" – mondta el Réka a hot!-nak, és azt is kifejtette, milyen hatással lehet mindez a mindennapjaira.

„Nincs időm magánéletre, ez most teljesen a munkáról szól. Talán még jobban megfogalmazódik bennem, hogy mennyire hiányzik egy párkapcsolat, mert jó lenne ezeket az élményeket valakivel megosztani és átbeszélni akkor is, ha az illető nem lenne itt. Egyedül a stábtagokkal találkozom, nem figyeltem a dominikai férfiakat. Nem hinném, hogy a tengerparton jönne szembe a szerelem, de soha ne mondd, hogy soha!" - tette hozzá.

