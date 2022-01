Kovács Dóra és szerelme most ünnepelte harmadik hónapfordulójukat.

Kovács Dórát az Éjjel-nappal Budapestben ismerte meg az ország, azóta már több műsorban is feltűnt, jelenleg kozmetikusként dolgozik. Dóri tavaly év elején vetett véget se veled-se nélküled kapcsolatának, azóta szingliként élt. Három hónappal ezelőtt viszont ismét rátalált a szerelem, a párját most meg is mutatta követőinek.

„Első találkozásos, 3. hónapfordulós, ünneplős. Nevetségesen kevésnek hangzik kimondva, közben pedig olyan, mintha mindig is az életem része lettél volna" – írja közösségi oldalán Kovács Dóra.