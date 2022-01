Dombóvári István humorral fűszerezve írt házasságáról a Facebook-oldalán.

"Közlemény

Mindössze 3 és fél éve találkoztunk először.

Hú, mennyi minden történt azóta!

Az egész életemet megváltoztattad. Amikor feleségül vettelek, az volt életem legjobb döntése. Teltek-múltak a hónapok, elköltöztünk, új feladatokat kerestünk.

A pandémia 0-24-ben egy légtérbe kényszerített minket, de mi azt is hősiesen álltuk.

Aztán jött az igazi fordulópont, amikor közölted, hogy a gyermekemet hordod a szíved alatt.

A mi kis közös csodánk érkezése alaposan felforgatta a mindennapjainkat, semmi nem maradt olyan amilyen volt.

Közben újraindult az élet, nekem is lett munkám, már nem tudtunk annyit együtt lenni, amennyit szerettünk volna.

Próbáltunk mindent ugyanonnan folytatni, de a világ közben alaposan megváltozott körülöttünk. Ezért egy szép napon leültünk, hogy alaposan átbeszéljük az életünket és a kapcsolatunkat.

Elhatároztuk, hogy pontosan ugyanígy, együtt folytatjuk tovább ahogy tegnap, hiszen minden szuper, szeretjük egymást és soha nem voltunk boldogabbak mint most.Azt a kékeslila izét csak azért tettem a képünkre mert megtetszett.

Megkérek mindenkit, hogy ha van kedve, nyugodtan örüljön velünk együtt, hiszen nem csak az a sztori, amikor baj van, hanem talán az is, amikor nincs" - írta a humorista.