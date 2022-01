A hármasikrekkel várandós Rúzsa Magdi elárulta, hogyan telnek a napjai a kórházban.

"A kórházi csapat nagyon jó, hálás vagyok az odafigyelésért. Dr. Vermes Gábor és a teljes orvosi gárda, aki figyel minket, nagyon alapos, szóval jó kezekben vagyunk. Szorítsatok" – mondta a Hot! magazinnak az énekesnő, aki azt is elárulta, hogy a falak között a legjobb társai jelenleg a zene és az irodalom.

"Szerencsére minden rendben, szépen növekednek a babák, és én is jól bírom még a terhelést. Vannak könnyebb és nehezebb napok.

Több hónapja alig alszom, és ezt nyilván érzem sok szempontból, de ezt az áldozatot meg kell hozni, hogy ők jól legyenek. Már körülbelül öt kilónyi baba van a pocakomban, ami nagyon jó, de ez még közel sem a vége, szóval kell a biztatás, amit a család, a barátok és a zenekar részéről meg is kapok napi szinten. Nem is gondoltam volna, de egy valóban egy-egy 'Hajrá! Bírod még!' is nagyon sokat számít" – vallotta be a kismama.

"Azt éreztem gyerekként is, hogy van bennem egy szuperhős-energia: amit el tudok képzelni, azt meg tudom valósítani... Jó tapasztalatokat kaptam, szép értékeket ültetett belém a Vajdaság. Szerintem a szorgalmat is ott tanultam meg. Azt láttam, hogy ott nincsen buta ember, ott mindenki dolgozik. Szerintem ez talán a legfontosabb, amit hoztam, hogy megtapasztaltam, ha nem várom, hogy más bármit betegyen nekem az ablakon, jobb leszek. És én nem várom" – tette hozzá Rúzsa Magdi, akinek már nem kell sokat várnia arra, hogy találkozzon a gyermekeivel.