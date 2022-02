Blake Lively és Leighton Meester kapcsolata

Nagyon sok lány irigyelte anno Blake Lively és Leighton Meester barátságát, legalábbis látszatra úgy nézett ki, hogy minden rendben van köztük. A Pletykafészek című sorozatban barátok voltak, ezért a a rajongók azt hitték, hogy a két színésznő a való életben is nagyon jó kapcsolatot ápol. Később azonban kiderült, hogy a két színésznő már a forgatások alatt is nagyon sokszor összeveszett, és később sem javult a kapcsolatuk, sőt, már nem is beszélnek egymással.

Kim Cattrall és Sarah Jessica Parker

A Szex és New York című sorozatban barátnőket alakítottak, de Kim Catrall és Sarah Jessica Parker egyáltalán nincsenek jóban. A vitát köztük anyagi problémák jelentették, ugyanis a Samantha Jonest alakító színésznő nagyon megharagudott a producerekre és Sarah Jessica Parkerre, amikor megtudta, hogy Carrie Bradshaw szerepe jóval többet ért. A köztük lévő kapcsolaton még inkább rontott az, hogy 2018-ban Kim Cattrall miatt nem forgatták le a Szex és New York harmadik egész estés mozifilmjét. A Samantha Jonest alakító színésznő ugyanis kijelentette, hogy nem szeretne többet részt venni a Szex és New York forgatásán, ami nagyon érzékenyen érintette Sarah Jessica Parkert és a show többi csillagát.

Shannen Doherty és Alyssa Milano

A bűbájos boszorkák sokak kedvencévé vált a kilencvenes évek végén. Emiatt talán némi meglepetést okozott, hogy az egyik főszereplő, a Prue Halliwellt alakító Shannen Doherty három év után váratlanul távozott a sorozatból. Később napvilágot látott az a híresztelés, hogy Shannen Doherty-vel nem volt egyszerű a közös munka, így gyakran alakultak ki konfliktusok közte és Alyssa Milano között, akivel a forgatásokon kívül már szóba sem álltak egymással.

Patrick Swayze és Jennifer Grey

Ugyan a népszerű színész 2009 óta már nincs köztünk, a Dirty Dancingben nyújtott alakítása örökre az emlékezetünkbe vésődött. Az ikonikus filmben a fülbemászó dalokon és a csodálatos környezeten túl a történet egyik legfontosabb szerelmi szála a Baby és Johnny között szövődő románc. Patrick Swayze és Jennifer Grey hiteles alakítása miatt a nézők sokáig azt gondolták, hogy a valóságban is biztosan több van köztük barátságnál. Annak ellenére, hogy úgy tűnt, a két sztár a képernyőn abszolút egymásra hangolódott, Patrich Swayze életrajzi könyvében őszintén leírta, hogy kolléganőjével sokszor voltak konfliktusaik. A hölgy ugyanis gyakran kiszámíthatatlanul viselkedett, hátráltatva ezzel a forgatást.

Teri Hatcher és Marcia Cross, Született feleségek

Ha igazak a hírek, Teri Hatcher senkivel sem jött ki igazán a stábból, de Marcia Cross-szal különösen rossz viszonyban voltak. Előfordult, hogy a kettejük között lévő viták miatt még a forgatást is le kellett állítani. A rossz viszony végül egy Vanity Fair fotózáson csúcsosodott ki. Cross teljesen kiakadt azon, amiért Teri Hatchert akarták a kép középpontjába állítani, emiatt majdnem otthagyta a fotózást. Miután a sorozat véget ért, a stáb kapott egy búcsúlevelet, amit azonban alá sem írattak Hatcherrel.

Ez is érdekelhet: Sztárok, akik ki nem állhatják egymást a való életben