Vajon a vágástól valóban jobban nő a haj?

Erről a feltételezésről biztosan te is hallottál már, főleg akkor, ha amúgy is rendszeresen vágatod a hajadat. A haj átlagosan egy centit nő egy hónap alatt. Ha te is minden egyes alkalommal gyomorgörccsel ülsz a székbe, mert félsz, hogy túl sokat vág le belőle a fodrász, akkor most fellélegezhetsz. Jae Cardenas, aki a New York-i Sally Hershberger Downtown Salon fodrásza szerint, ha a havonta egy centit növő hajadból kéthetente egy keveset vágatsz, akkor az csak rövidebb lesz. Ha növeszted a hajad, és az a célod, hogy a sörényed minél hosszabb legyen, akkor bőven elég kéthavonta a végét felfrissíteni, és nem azért, mert ettől valóban jobban nőne a haj, hanem mert így megelőzhető a szálak törése és szétnyílása. Ha valóban fontos számodra a hajad növekedése, akkor a megfelelő táplálkozással, sok fehérjebevitellel, és omega 3 zsírsavval ez sikerülhet.

Az ősz hajszálakból valóban több lesz, ha kitépkedjük őket?

Ha kitéped a szürke vagy fehér hajszálakat, azzal nem oldasz meg semmit, hiszen abból a hajhagymából ismét ősz hajszál nő majd ki. És mivel már megkezdődött az őszülés, egyre több hajhagymából nő majd ősz hajszálad, akár kitéped, akár nem. Maga az őszülés természetes folyamat, hogy kinél mikor kezdődik el, genetikai adottság, tehát vagy elfogadod, vagy festékhez nyúlsz, egyéb opció nincs. A tépkedéstől viszont sérülhet a hajhagyma, így ez a módszer csak kopasz foltokat eredményez, új, nem ősz hajszálakat biztosan nem.

Ha folyamatosan használunk egy terméket, akkor a hajunk ellenállóvá válhat vele szemben?

Azok a termékek, melyek korábban dússá varázsolták a hajkoronádat, egy idő után nem használnak. Ez két okra is visszavezethető. Az egyik, hogy ha túl gyakran mosol hajat, eltávolítva ezzel a hajat és a fejbőrt borítő természetes védőköpenyt, a samponokban lévő vegyszerek kárt tehetnek a hajszálaidban. A másik oka, hogy a termékekben lévő mesterséges hatóanyagokat, például a szilikon bevonja a hajszálakat, ami eleinte kedvezően hat, ám ha folyamatosan ugyanazt a terméket használod, egy idő után pont az ellenkezője történik: elnehezíti, zsíros hatásúvá teszi a szálakat.

A kondicionálóból elég a hajtövekre tenni?

A sampon használata arról szól, hogy a legzsírosabb részeket, a fejbőrt és a hajtöveket tisztítsuk vele, hiszen a kosz itt tud a legjobban megülni, így a hajvégeket már nem kell olyan erősen dörzsölnöd. A kondicionáló viszont a hajszálak felületének kezelésére szolgál, hiszen a hajvégeink egyre inkább kiszáradnak, pikkelyesednek, végük akár szét is nyílhatnak. A kondicionálót tehát csak a hajvégeken alkalmazd, és itt se dörzsöld erősen a tincseket, mert a nedves haj sokkal sérülékenyebb, erős dörzsöléssel csak ronthatsz az állapotán.

Vajon tényleg nem szabad lefeküdnünk vizes hajjal?

Ez egy tévhit, amelynek azonban van némi igazságtartalma akkor, ha erős gumival fogod össze a hajad, vagy ha nagyon hideg van a hálóban. Utóbbi esetben könnyen megfázhatsz, míg az előbbi esetben megtörhet a hajad. Ám, ha kicsit nedves hajjal, azt összefonva, lazán megkötve hajtod álomra a fejed, az semmilyen gondot nem okoz - és reggel hullámos frizurával ébredsz majd fel.