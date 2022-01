Ahogy megírtuk, Kulcsár Edina új párja, G.w.M ., szegény sorból indult. Amikor a pályáját kezdte, annyi pénze sem volt, hogy ételt vegyen magának, később azonban nagyot fordult az élete. Olyannyira, hogy méregdrága autóval jár , kislányának 50 milliós lakást vett. Most azonban kiderült, hogy a lakás nem is a rapper nevén van, ráadásul 25 milliós tartozás terheli.

A Blikk egyik olvasója azt állítja, hogy a 2020-ban vásárolt IX. kerületi ingatlan Márk volt kedvese, Melanie nevén van, s valamivel több mint 25 millió forint hitel terheli. A lap megkérdezte G.w.M egyik ismerősét is, aki a következőket nyilatkozta:

"Tényleg együtt vásárolták a lakást, de azért az sem teljesen igaz, hogy csak a kislányának vette Márk. Persze, szeretné biztosítani a gyerekei jövőjét, mint minden édesapa, de abban a lakásban ők laktak a párjával és két gyermekükkel. Nem volt annyi pénzük, hogy egyből kifizessék, ezért hitelt kellett rá felvenni. Hogy azt ki fizeti, nem tudom, főleg most, hogy Márk elköltözött otthonról..."

"Az anyagi dolgokhoz senkinek semmi köze! Van egy közmondás: 'Minden ember a saját szintjén nyomorog!' De egyet mindenki biztosra vehet! Ahogyan eddig is, úgy ezután is a tőlem telhető maximális támogatást fogom nyújtani a családomnak. Normális, általános normák alapján felépített életet élek. Sőt, még hitelem is van, ahogyan sokan másoknak is, hiszen nem Hollywoodban vagyok rapsztár. Rengeteget dolgozom, 0-24-ben, mint producer, mint előadó, mint egy produkciós kiadó tulajdonosa és mint üzletember. Kérek mindenkit, tartsa tiszteletben a családomat, hagyja békén őket, minket és a mi dolgainkat, hogy egy még kiegyensúlyozottabb és még jobb viszony kialakításán tudjunk dolgozni!" - nyilatkozta a témával kapcsolatban a rapper.

G.w.M-nek január 17-én, a kapcsolatuk bejelentése után pár órával kicsivel több mint 217.000 követője volt az Instagramon. Ez a szám mára, január 20-ra 240.000-re duzzadt. Ez azt jelenti, hogy az új kapcsolat máris körülbelül 23.000 követőt hozott G.w.M-nek, ami nagyon erős növekedésnek mondható.A kapcsolattal azonban nem csak a rapper járhat jól, Edinának is súlyos milliókat hozhat a szakítás.